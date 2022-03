Festival Pa’l Norte 2022: así queda el cartel por día

EXCELSIOR

Uno de los festivales consentidos del público mexicano es el Festival Tecate Pa’l Norte. Aunque ya se sabía quiénes se presentarán en los distintos escenarios, hoy se publicó el cartel por día.

El Tecate Pa’l Norte se llevará a cabo el 1 y 2 de abril de 2022 en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

Entre los principales grupos están Maroon 5, Los Fabulosos Cadillacs, The Libertines, Papa Roach, The Strokes, Martin Garrix, Hombres G, Fobia, Guaynaa, entre otros.

De esta manera quedan acomodados por día los principales grupos.

Viernes 1de abril:

Maroon 5, Los Fabulosos Cadillacs, The Libertines, Andrés Calamaro, C. Tangana, Caligaris, Khea, Los no tan tristes, Natanael Cano, Nicki Nicole, Papa Roach, Sech, Siddhartha, Tainy, 100 Gecs, Adriel Favela, Álvaro Díaz, Aron, Beret, Blessd, Camilo Séptimo, entre otros.

#TecatePalNorte presenta el cartel por día 🙌 🎫 Boletos individuales a partir del 3 de marzo a través de Sistema Ticketmaster pic.twitter.com/d76Dgz4Qwo — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) March 1, 2022

Sábado 2 de abril:

The Strokes, Martin Garrix, Hombres G, Morat, Caribou, Bizarrap, Fobia, Guaynaa, Jonas Blue, Los Claxons, Lee Foss, Love of Lesbian, Parcels, Papa Roach, Simple Plan, Alex Fernández, Blond:Ish, Carlos Sadness, Charly Jordan, Clubz, Daniel me estás matando, Dorian, Él mató a un policía motorizado, Esteman, entre otros.

Los horarios por día se publicarán días antes para que los asistentes pueda planear bien a quiénes quieren ver.