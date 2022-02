Hoy jueves a las 22:00 horas es el lanzamiento de “La historia sin fin”, el nuevo disco de Porter

-A la par lanzan el sencillo “Cachito de Galaxia” Feat. Ana Torroja y el video oficial del mismo.

Por Mino D’Blanc

Hoy jueves a las 22:00 horas es el lanzamiento del disco “La historia sin fin” de la banda Porter, así como el sencillo “Cachito de Galaxia” en el que cuentan con la colaboración de la cantante internacional Ana Torroja, y el video del mismo.

Platicamos con Fernando de la Huerta, guitarrista de Porter, gracias a las finas atenciones del licenciado José Luis Toledo Madrigal, de Universal, y de la licenciada Citlali Martínez, de la oficina de prensa de la banda.

MD’B: ¿Cómo llega a la vida de Porter “La historia sin fin”?

FDLH: Era el tiempo necesario para meternos al estudio. Es el quinto disco de la banda. Ya con los tiempos modernos cada vez los discos tienen una vida de promoción más pequeña, más corta y era el momento en el 2021 para comenzar a trabajar en algo nuevo. Entonces empezó todo esto; en enero y febrero empezamos a componer, a poner ideas a la mesa; fue justo cuando hicimos el viaje a Chapala, Jalisco, llevamos los instrumentos, fuimos con el productor Alejandro Pérez y empezamos a sacar ideas. Después se desató toda esta onda de la pandemia, de encerrarse, de no tener conciertos y demás, y trabajamos de una forma más relajada en el estudio sin interrupciones para tocar, para ensayar y demás. Entonces fue un proceso un poco largo para cerrar las canciones y trabajar el disco, pero a fin de cuentas era ese momento para trabajar juntos en el estudio y la verdad estamos muy contentos de que ya hoy jueves se estrena.

MD’B: Tuvieron la colaboración de Ana Torroja en “Cachito de Galaxia”.

FDLH: Así es, es la primera colaboración de la banda en toda la historia que hemos tenido y ya era el tiempo necesario. Es la única que aparece en esta producción. Es un disco que el concepto es muy libre y muy creativo. “Moctezuma” fue un disco bien arraigado a la historia, a momentos mexicanos, antepasados y demás; era un poquito más emocional, más nostálgico y este disco el resultado es más alegre, un poco más bailable, más energético. Era el momento de quitarnos muchísimas barreras y que sonara lo más diferente posible a las otras entregas.

MD’B: ¿Cómo se dio la colaboración con Ana Torroja?

FDLH: En realidad Mecano es una banda de la que tenemos influencia todo el tiempo, desde los inicios de Porter y siempre se nos hizo una voz muy parecida a la de David y como que se nos hacía como un ejercicio bastante interesante poder hacer una colaboración de este tipo. Al momento de ya tener en un 80% gestada la canción, ya que la podíamos escuchar y palpar nos dimos cuenta que si íbamos a tener una colaboración en el disco era con esa canción. Empezamos a imaginarnos quién podría ser y demás y en este embudo creativo llegó la idea de hacerlo con Ana Torroja. Hablamos con la disquera y nos pusieron algunos contactos y demás y en menos de lo que cantó un gallo estuvimos en pláticas con ella, le mandamos el material y estamos bien contentos.

MD’B: ¿Qué le aprende Porter a Ana Torroja?

FDLH: Su trascendencia, su trayectoria, cómo ha sido camaleónica en esta carrera musical y en esa libertad que ha tenido de trabajar con diferentes artistas, en esta forma de seguir educando la voz, de seguir siendo profesional y lo más clavado en el instrumento, en la música, no rendirse y siempre seguir adelante. Es algo que Porter en 15 años hemos estado vigentes en ese sentido, en seguir adelante, en trabajar, en tratar de siempre sacar un concepto nuevo.

MD’B: ¿Cuál es el sello que diferencia a Porter de todos los demás artistas de su género?

FDLH: Nos gusta que haya nuevas generaciones que escuchen el trabajo que hacemos. Cuando en conciertos vemos a niños o a adolescentes nos da mucho gusto porque es el oído en el que quedas. Escuchar a una banda a los 13 años y formar parte de ella e ir a los conciertos y cuando creces ser como parte de esa historia que te recuerda tu inmadurez y tu madurez, nos da mucho gusto. Los temas que vamos sacando conforme componemos van saliendo por lo que vamos viviendo en ese momento; esas curiosidades, esas intrigas de tomas que nos llevan a esta emoción de cómo podríamos sonar o hacer una canción con esas tomas y esa posibilidad, esa libertad para escoger esos temas son los que nos han caracterizado en el trabajo de la banda en el estudio; de poder jugar con los instrumentos y tratar de conceptualizarlos una canción con un tema en específico. Estamos muy contentos con el trabajo, de esta fusión con el productor, con estos temas. La verdad en cada disco siempre tratamos de hacer algo diferente para nosotros mismos y tratar de tener la máxima libertad que podamos.

MD’B: Tengan los discos que tengan, tengan las canciones que tengan, ¿cuál es el sonido que nunca cambiaría de Porter y por qué?

FDLH: La verdad no lo sé. Es una regla que tratamos de romper, que por más que estemos arraigados a nuestro instrumento y al género en el rock y demás, hemos aprendido a tratar de no ligarnos a nada, hay que tener la libertad posible y tener esa facilidad de poder cambiar entre géneros y poder proponer diferentes sonidos. Yo creo que lo que no cambiaría es tratar de componer de una forma inocente, no de una forma pretenciosa; tratar de que el sonido sea el resultado de la canción, cosas creativas, cosas juguetonas.

MD’B: ¿Cómo puedes describir el disco “La historia sin fin”?

FDLH: Libertad creativa y emoción.

MD’B: Las historias que sacan en este disco, ¿tienen que ver mucho con la situación ideológica que ustedes tenían en el momento de la pandemia o fue más libertad mucho más allá de un confinamiento y de lo que ustedes sentían, vivían y palpaban?

FDLH: El contexto en que vivimos siempre se ha visto afectado en nuestra obra, en nuestro trabajo. Al final de cuentas es lo que nos está rodeando y muchas veces no se podrá manifestar tan literalmente, pero figurativamente puede estar ahí en el abstracto de este concepto. En este disco sí hay dos canciones que literal sí hablan de la pandemia, del encierro, de la separación, de la nostalgia de salirte de la ciudad también. Son temas que todos llegamos a pensar y a vivir un poco. Siempre tratamos de hablar de cosas que hemos sentido y hemos vivido para poder reflejar nuestra idea interior hacia los escuchas. Muy difícil aunque lo podamos intentar, podríamos hablar de algo que no hemos vivido, porque no sabríamos cómo expresarlo. Muchas de las canciones que escribimos al fin de cuentas son cosas que hemos vivido y hemos desarrollado en ese momento.

MD’B: ¿Con cuál de las canciones del disco te identificas más y por qué? ¿Cuál es tu preferida?

FDLH: A mí me gusta mucho “Ranchito” porque es una canción muy experimental, tiene esos elementos pueblerinos y estos cambios de ritmos que generan como una historia auditiva, un audiolibro en cuatro minutos. Sucede mucho en tan poquito tiempo y habla de esta nostalgia de salirte de tu ciudad, de tu pueblo, de tu origen, para experimentar algo totalmente diferente. Una idea que muchas veces es intentada por otros medios o por otras experiencias u opiniones, y cómo este vivir esta experiencia, no es lo que finalmente esperabas, entonces vas con esa emoción ya de regreso. Te das cuenta que no es lo que estabas esperando y con esa resiliencia te regresas a tu origen, como decir: “ya lo viví, ya lo experimenté y ahora me regreso a dónde soy.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que escuchar, tiene que comprar el disco “La historia sin fin”?

FDLH: Porque es música hecha con honestidad, con integridad y con un feeling que apoya a la creatividad y a la expresión. Pienso que cuando encuentran trabajos de pintores, de cineastas, de cocineros, de chefs, de gente que no solo escuchan en la radio, sino que generan cosas y energía con sus manos y son cosas de neta, de realidad, siempre hay que apoyarlas, porque no es fácil expresar tus ideas y que las juzgue la gente, la escuche, y tenga esa opinión; cada quien le da su cucharada de lo que escucha y de lo que ve. Entonces cuando la gente es honesta y se abre con sus emociones, es bastante valiente y honesto.

MD’B: ¿Qué nuevas cosas vienen con Porter?

FDLH: Ahorita lo más importante además del lanzamiento del disco, es la gira que viene. Comenzamos en “Pa’l Norte” el viernes 1 de abril y buscamos tocar en la mayor cantidad de ciudades que se puedan, estar con la gente y promocionar fuertemente este material.