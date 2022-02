Día mundial de la esterilización de mascotas: Los mitos y beneficios de la esterilización

Staff/Rossi

El Día Mundial de la Esterilización de Mascotas se conmemora el último martes de febrero de cada año desde 1995. En esta fecha se exhorta a la población a velar por la calidad de vida de los animales por medio de la educación acerca de los beneficios e importancia de la esterilización.[1] No obstante, aún existen estigmas y mitos a su alrededor. Tan solo en México, se estima que hay alrededor de 16 millones de perros y gatos sin tutor, de los cuales más de 10 millones no están esterilizados.[2]

La esterilización es una práctica que los veterinarios recomiendan llevar a cabo debido a que es el método más efectivo para el control de las poblaciones caninas y felinas. Al hacerlo, se desacelera su multiplicación y ayuda a que cada vez haya menos animales sin hogar; con ello, se evita que sean sacrificados, abandonados y que propaguen enfermedades o mueran a causa de alguna de ellas.[3]

Entre las creencias en torno a la esterilización, hay mitos que contribuyen al incremento de nacimientos no deseados y sacrificio masivo de animales. Muchas veces se piensa que, al someter tanto a perros como a gatos a esta cirugía, perderán sus instintos de protección o identidad relacionados con el género. Sin embargo, esta práctica no interfiere con la genética de las mascotas y, por el contrario, ayuda a disminuir impulsos hormonales no deseados, lo que mejora comportamientos ansiosos y/o agresivos.

Asimismo, se ha establecido que la esterilización ayuda a reducir riesgos de salud para los animales, incluido el desarrollo de padecimientos asociados a hormonas de la reproducción, e incluso, se conoce que las hembras que son sometidas a la operación antes de su primer celo suelen ser más saludables.[4]

Emilia Tobías, Gerente Técnico del segmento de Animales de Compañía de Boehringer Ingelheim Animal Health (BIAH) señala que hay que tener en mente que la salud de las mascotas se compone de diversas acciones que se complementan, por lo que también recomienda mantener un calendario de desparasitación y vacunación actualizado para asegurar su protección.

Es responsabilidad de los tutores de mascotas mantenerse informados y decidir sobre las prácticas que no solo impactan en su salud sino también en la de otros animales y humanos. No caigas en falsas creencias, infórmate y consulta al veterinario.

