Ed Sheeran y Taylor Swift lanzan el sencillo “The Joker And The Queen”

Por Mino D’Blanc

“The Joker And The Queen” es el nuevo sencillo en el que realizan dueto Ed Sheeran y Taylor Swift y que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Es autoría de ambos artistas en coautoría con Johnny McDaid, Fred Gibson y Sam Roman. Fue producida por Ed Sheeran, Fred, Johnny McDaid y Romans. En la musicalización y arreglos intervino Matthew, hermano de Ed.

En el momento de escribir la versión original de “The Joker And The Queen” para su exitoso álbum “ ‘=’ “, Ed señaló a Taylor como la voz invitada perfecta para la canción y luego se acercó para invitarla a grabar.

Cabe mencionar que esta es la cuarta colaboración oficial de ambos artistas a la fecha y quienes tienen más de una década que tienen de amistad. Las anteriores fueron “Everything Has Changed” en 2012, “End Game” en 2017 y “Run (Taylor’s Versión)” en 2021.

El video oficial fue dirigido por Emil Nava. La trama refleja nostalgia al reunir al elenco del icónico video “Everything Has Changed”, la colaboración anterior de Ed y Taylor, lanzada en 2012. Dies años después, el video captura la mayoría de edad, la historia de Ava y Jack, que ahora tienen 18 años, mientras se dirigen a la universidad y se embarcan en nuevas aventuras.

A principios de esta semana, Sheeran obtuvo el premio “Songwriter of the Year” en los BRIT Awards, en donde también tocó en vivo “Bad Habits” junco con “Bring Me The Horizon” y “The Joker And The Queen”.