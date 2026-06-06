Insisten en “ajolotizar” Estadio Ciudad de México con figuras lumínicas

Excélsior

El gobierno capitalino insiste en “ajolotizar” el Estadio Ciudad de México, pues este sábado, a cuatro días del silbatazo inaugural de la Copa del Mundo, cuadrillas de la Dirección de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras (Sobse) colocó por lo menos 36 figuras lumínicas en la parte frontal del coloso de Santa Ursula.

Las estructuras, elaboradas con luces LED, reproducen la figura del ajolote que la administración capitalina ha utilizado como parte de la identidad gráfica de la ciudad rumbo al Mundial.

Los trabajos se realizaron en el tramo comprendido entre la calle San Jorge y el acceso principal al estadio, que albergará el partido inaugural del torneo el próximo 11 de junio.

La instalación de estas figuras ocurre luego de la controversia desatada en redes sociales y medios de comunicación por la colocación del ajolote metálico monumental, llamado Ajologol, en el puente peatonal de Huipulco, uno de los principales accesos al estadio.

La figura se ha convertido en “la mascota” de la Ciudad de México para el Mundial, tras su colocación a inicios de marzo, fue retirada semanas después, lo que dio pie a versiones sobre una presunta solicitud de la FIFA para retirarla.

Sin embargo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, descartó que la decisión estuviera relacionada con derechos comerciales o por una orden de la FIFA.

Durante una conferencia de prensa realizada el pasado 29 de mayo, explicó que la escultura fue retirada por motivos de protección civil, debido a que numerosos visitantes se detenían en el puente para tomarse fotografías, generando concentraciones de personas en la zona.

Y adelantó que la figura sería reinstalada “próximamente, antes del Mundial”, una vez que existieran las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los peatones.

Uno de los puntos donde podría ser reinstalado se ubica debajo del puente de Acoxpa, donde este sábado se pudo observar un basamento, protegido con cintas de seguridad, en la esquina de San Jorge y Circuito Aztecas.