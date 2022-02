Biden confirma la muerte del líder de Estado Islámico en operación militar

EXCELSIOR

Hace unos minutos se dio a conocer la muerte del líder del Estado Islámico durante una operación antiterrorista en el noroeste de Siria.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, confirmó la noticia de la muerte de Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi.

Anoche, bajo mi dirección, las fuerzas militares estadounidenses en el noroeste de Siria llevaron a cabo con éxito una operación antiterrorista (…) gracias a la habilidad y valentía de nuestras Fuerzas Armadas, logramos retirar del campo de batalla a Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi”, anunció Biden en un comunicado.

El mandatario aseguró que todos los estadunidenses que participaron regresaron ‘a salvo’ y justificó su acción militar para ‘proteger al pueblo estadunidense’ y hacer del mundo ‘un lugar más seguro’.

Last night at my direction, U.S. military forces successfully undertook a counterterrorism operation. Thanks to the bravery of our Armed Forces, we have removed from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.

