Yahir fue operado por un tumor; este es su estado de salud

FAMA

Yahir anunció hace poco que formará parte del 2000s Pop Tour, pero en medio de la emoción de su público por verlo en concierto junto a otros artistas como Paty Cantú, Kudai, Motel y Playa Limbo, entre otros, el famoso reveló que tuvo que someterse a un procedimiento quirúrgico para retirarle un tumor que se le formó hace varios años, pero del que no había hablado públicamente.

En su cuenta de Instagram, el ex alumno de La Academia compartió una fotografía tomada desde la cama de un hospital a poco tiempo de que se le realizara la operación y agradece a las personas que lo contactaron para preguntarse sobre su estado de salud.

“Ya salí de mi operación… pa todos los que se han reportado (que sabían de mi padecimiento) gracias por sus mensajes. Bendito Dios”, fue como el intérprete de “Alucinado” comenzó su mensaje.

El famoso está consciente de que no había hablado sobre su problema de salud y muchos de sus seguidores se acaban de enterar, así que también escribió unas líneas para dar detalles del tumor benigno que tenía.

“Y los que no sabían, ahí les va. Me acaban de quitar un tumor benigno que se formó hace años en mis senos paranasales… Me operé con una gran doctora y todo salió perfecto, la operación fue exitosa… así que a seguir dando lata pronto y a cuidarse”, expresó el músico.

Al conocer que Yahir entró al quirófano, sus seguidores y algunosfamosos como María León, María José, Maribel Guardia y Mario Sandoval, entre otros, no dudaron en enviarle mensajes positivos y desearle una pronta recuperación.

“Abrazo sanador”, “Ánimo, carnal”, “Qué bueno que estás bien, hermano. Abrazote”, “Qué bueno que todo salió bien, abrazo grande”, “Bendito Dios estás bien”, “Qué bueno que saliste bien, bro”, “A todo dar, me da mucho gusto que todo salió bien”, “Recupérate querido, lo mejor para ti”, “Qué sea una rápida recuperación, abrazo”, “No sabía nada, pero me da gusto que todo esté bien” y “Qué gusto que todo salió perfecto”, escribieron algunos de sus seguidores.

Forma parte del proyecto 2000s Pop Tour

Pocos días antes de su operación, Yahir confirmó su participación en el 2000s Pop Tour que se realizará en la Arena Ciudad de México con un line up integrado por Motel, Playa Limbo, Nikki clan, Pee wee y Paty Cantú, pero el ex académico hizo el anuncio a través de una videollamada ya que había dado positivo a covid-19.

“Tal vez tú no lo están diciendo, querido Yahir, por alguna razón, Yahir hasta el día de hoy en la mañana su prueba no salió negativa todavía y ese es el motivo por el cual en su caso no está aquí presente, pero lo tenemos aquí en la pantalla con todos ustedes”, comentó Ari Borovoy al justificar la ausencia de Yahir a la rueda de prensa.