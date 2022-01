John Mayer da positivo a COVID-19 y cancela shows en México

EL FINANCIERO

El guitarrista de 44 años no viajará con Dead & Company para su presentación en ‘Playing in the Sand’, en la Riviera.

El cantante y guitarrista estadounidense John Mayer salió positivo en su prueba por COVID-19, por lo que en medio del aumento de contagios ante la variante ómicron canceló su presentación junto a la agrupación Dead & Company dentro del festival ‘Playing in the Sand’, a celebrarse entre el 7 y el 10 de enero en la Riviera mexicana.

El músico se suma a una lista de celebridades que en las últimas semanas han dado a conocer su resultado ante el virus como son Brian May, de Queen, Seth Meyers Jimmy Fallon, Whoopi Goldberg o los integrantes de BTS, Jin, RM y Suga.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de la banda, formada en 2015, que es integrada por los ex miembros de Grateful Dead, Mickey Hart, Bill Kreutzmann y Bob Weir, junto con Mayer, Oteil Burbridge y Jeff Chimenti.

“Hoy, justo antes de partir hacia México, según su médico, John Mayer dio positivo por COVID-19 y no podrá actuar en el próximo evento ‘Playing in the Sand’ en Riviera Cancún”, se lee en el comunicado. “En estos tiempos sin precedentes, los fanáticos deben esperar muchas melodías raras y diferentes”, agregó.

El evento seguirá en pie, aunque con invitados especiales como Margo Price, The Main Squeeze, Celisse, LP Giobbi, Tropidelic, Jay Lane y Tom Hamilton Jr. “Vinimos aquí para divertirnos. Desafortunadamente, algunos de nuestros hermanos no pueden asistir, pero lo que vamos a tener es diversión”, expresó uno de sus integrantes, Bobby Weir.

El festival es un concepto todo incluido en México, en donde Dead & Company actuará por seis noches en la playa, durante dos fines de semana de eventos separados, con presentaciones en el Moon Palace Cancún, en donde también se puede disfrutar de otras actividades como el golf, el spa, degustaciones de bebidas o fiestas en la alberca.