Hunde relato en Facebook a policías de Zacatelco y aflora intervención del ayuntamiento

Mientras en el Hospital General de Tlaxcala, a Ricardo -el herrero mal herido por policías de Zacatelco- le habrían injertado una placa de titanio en su coxis fracturado, en dicha cabecera municipal una mujer de 24 años, asesorada por personal del Ayuntamiento presentó por segunda vez un relato (el primero fue en Facebook) en el cual afirma ser víctima de intento de violación, despojada de pertenencias y golpeada por Ricardo, el artesano hospitalizado.

La acusadora responde al nombre de Érica Romero Cirio, tiene 24 años y tanto en su versión original (publicada en su perfil de FB) como en la cambiada por consejo de personal de comunicación social de la presidencia municipal, exhibe múltiples fallas en la conducción de la Policía Municipal, comenzando por la ausencia de un protocolo de localización, presentación y aseguramiento de personas.

En su versión original, Érica asegura que tras librarse del supuesto ataque llegó a su casa y de ahí se dirigió a la Policía Municipal, donde presentó una denuncia: “Al llegar a casa yo acurri a la policía de mi municipio haciendo la denuncia…. El cual las autoridades me subieron a la patrulla Pra identificar al sujeto al ver k yo lo señalaba el agarro y se aventó al puente…..”

La versión de Érica, bajo la firma de Felipe Meza

plantea otra forma de contactar a los policías: “Érica narra que continuó hasta llegar a su casa y es ahí donde le relata a su madre lo sucedido, entonces llaman a la policía para dar parte del hecho”.

1. Parece que los policías y sus asesores se dieron cuenta que la Ley no los faculta para recibir denuncias y ordenar una localización, presentación y aseguramiento. Para eso existe el Ministerio Público.

2. De ser cierta la versión de Érica, los municipales, por cierto a bordo de una patrulla sin matrícula oficial, debieron llamar a la Cruz Roja para rescatar al herido, quien se arrojó a la barranca al percatarse de su presencia. Lo debieron custodiar hasta entregarlo a un médico legista y, como parte del protocolo, tomar imágenes del estado en que encontraron a Ricardo. No cumplir estrictamente con estas acciones los hace únicos responsables de la vida del lesionado.

3. A Ricardo no solo no lo entregaron al médico legista, sino lo llevaron a los separos. ¿Qué policía consciente de su desempeño pone a un mal herido tras las rejas y ahí lo tiene 12 horas hasta que, temiendo por su vida decide llamar a sus familiares para entregarlo, pero antes el juez calificador le impone una multa de 5 mil pesos?

4. A Ricardo, también por protocolo, debió examinarlo el médico legista antes de ingresar a los separos.

5. Para mayor detalle de lo ocurrido con Ricardo, debe existir el video de las cámaras de seguridad en la Comandancia de la Policía Municipal de Zacatelco. ¿Me podrán creer que todas las cámaras fueron desactivadas antes del ingreso de Ricardo?

6. La versión alterada de Érica narra haber contactado telefónicamente a la Policía Municipal. El director de esta y el presidente municipal están obligados a presentar el parte de novedades donde se detalle la hora exacta de la llamada y el número de patrulla que acudió a cubrir ese servicio.

7. Los municipales que atendieron a Érica debieron por protocolo, presentarla al médico legista, para una revisión tanto de su estado físico, como de las lesiones que presentaba.

8. Érica está litigando en una red social sin valor legal. Su versión solo podría enriquecer una investigación, siempre y cuando la solicite el perito responsable a petición del Ministerio Público.

9. Tal como lo advirtieron a los familiares, la Policía Municipal de Zacatelco acudió a su vivienda, y los sigue a donde vayan según fuimos informados por los propios afectados.

Problema mayúsculo

Tal vez Érica Romero Cirio no ha sido informada de la responsabilidad en que incurre alguien que falsea una declaración ante la autoridad.

Nos parece que se están aprovechando de su ignorancia en cada una de las graves violaciones primero al Bando de Policía del municipio, y así en forma ascendente hasta llegar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y no le han advertido que su relato va a ser utilizado por la defensa del lesionado y por la instancia judicial a la que ascienda esta aparente violacion de los Derechos Humanos de una persona con lesiones aparentemente ocasionadas a través de tortura, por más de dos horas, incomunicado, sin la presencia de un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHT).

Existen las evidencias para presumir un delicado caso de brutalidad policíaca, el cual ya está en manos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob.

La conducta de municipales aplicando a su arbitrio la fuerza no puede consentirse en un una comunidad que se rige por un Estado de Derecho.

La Policía Municipal de Zacatelco y sus superiores: director, comisario y alcalde, han tomado a la ligera las graves lesiones ocasionadas a un ciudadano y, pretendiendo desentenderse de su delicado estado de salud y los gastos de su atención médica, recurrieron a un relato que ni siquiera cuenta con el respaldo de una declaración ante el Ministerio Público y el reglamentario exámen médico, sobre todo porque Érica aparece en imágenes publicadas en su FB con adelantado estado de gravidez.

Esta secuencia de hechos muestra un municipio custodiado por una policía en abierto desacato a las leyes bajo las cuales opera en el estado de Tlaxcala y acaso funcionando con la intención de generar ingresos económicos al Ayuntamiento de Zacatelco a costa de la comision de delitos muy graves.

Creemos que las renuncias de director y comisario serán necesarias e inevitables, así como la baja y posterior detención y procesamiento de los elementos involucrados en este penoso incidente.

Esta es la versión original de Érica Romero Cirio

Muy buenas tardes mi nombre es Erika Romero Cirio….

El motivo x el cual ago mi publicación es xk esa persona ser inocente…. K corresponde al nombre de Ricardo de 28 años de edad el día vienes siendo las 11:00 de la noxe llegando de trabajar camino a casa me empezó a seguir…. Al ver k yo me doy cuenta k el me sigue lo dejo pasa al cuál me pare a amarrarme la bota…. El se sigue al ver k no paso sale de una calle el cual me toma del cuello kn jalones trata de llevarme de nuevo Pal puente… El cual yo le pedía k me soltara y me dejara pasar al cuál el me jala de las manos y me kita mis pertenencias…. Al llegar a casa yo acurri a la policía de mi municipio haciendo la denuncia…. El cual las autoridades me subieron a la patrulla Pra identificar al sujeto al ver k yo lo señalaba el agarro y se aventó al puente…..

PROVOCANDOCE SUS PROPIAS FRACTURAS….. No se me hace justo k ahora xk la autoridad Aga su trabajo ya Kiera k le paguen sus fracturada….

GENTE no se me hace justo…. K ahora estén haciendo sus comentarios…. Sin saber en realidad k paso….

K esperan k el sujeto me violara y m matara no se me hace justo k ahora k las autoridades cumplen kn su deber ahora son los culpables….

GENTE gracias a dios k solo fueron mis pertenencias y unos cuantos moretones…. Demos gracias k no me mato y me dejó aventada….

Ahora el señor…. Se dice ser inocente sabiendo lo k hizo…. Señores agamos justicia es lo k kerian k nuestras autoridades estuvieran al a100 ahora ahii los tienen xk así km yo acurri a su llamado ellos llegaron….

Ahora x hacer su trabajo son los malos…. No señores soy la víctima el cual el trato de abusar de mii el cual me robo lo poko k me gane kn el sudor de mi frente…. El cual trata de llegar bien a casa xk mi familia m espera…. No se m hace justo….

