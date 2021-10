Morena apoyó a caciques en Coyomeapan, admitió Carlos Figueroa Ibarra

Acusan múltiples irregularidades de los caciques apellidados Celestino Rosas

Los cacicazgos se reciclan y el clan de los Celestino Rosas primero fueron priístas, luego morenovallistas y ahora se subieron a la alianza de Morena-PT-PVEM

RDS/Staff

Los cacicazgos se reciclan y es el caso de los Celestino Rosas en Santa María Coyomeapan, que desde hace 11 años mantienen sojuzgado a Santa María Coyomeapan primero con las siglas del PRI, después se volvieron morenovallistas y en las elecciones de junio pasado brincaron al PT para que la alianza con Morena y PVEM les hiciera retener la presidencia municipal, acusó Carlos Figueroa Ibarra, secretario de Derechos Humanos de la dirigencia nacional morenista.

Entrevistado, Figueroa Ibarra explicó que el sábado pasado fue a Coyomeapan a conocer de primera mano la problemática municipal. Es una comunidad enclavada en la sierra Negra, a la que solamente se llega luego de un viaje de 5 horas de ida y la misma cantidad de vuelta, a través de una carretera accesible y en buen estado, pero muy peligrosa.

Desde hace 11 años David Celestino Rosas y su clan se convirtieron en los caciques del pueblo, el mismo David ya fue 2 veces edil, su hermana Araceli, que hoy es diputada federal, también ocupó ese cargo también y ahora pretenden que el cuñado de David, Rodolfo García López, se convierta en munícipe con las siglas de la alianza PT-Morena -PVEM, pese a que antes el mismo grupo político fue del PRI, después se sumó al PAN de Moreno Valle y ahora se subieron a la fuerza política de moda, admitió el académico.

Coyomeapan es un municipio predominantemente indígena, el 98% de su población habla náhuatl como lengua nativa y desde septiembre pasado fueron apresados por la FGE 4 de los dirigentes del movimiento contra los caciques. Sin embargo, en general, la Fiscalía General del estado ha lanzado 26 órdenes de captura, incluso, por razones irracionales, como es el acusar a dos mujeres de robarse el cajero automático de la presidencia municipal.

EL MOVIMIENTO ES CONTRA LOS CACIQUES, NO CONTRA EL GOBIERNO

Figueroa Ibarra aceptó que no ha platicado personalmente con el gobernador Miguel Barbosa Huerta ni el fiscal estatal, Gilberto Higuera Bernal, sobre lo que realmente sucede en Santa María Coyompeapan, pero aseveró que “el movimiento de la gente es contra David Celestino Rosas por su cacicazgo, no es hacia el gobierno, porque David y cía le quieren hacer creer al gobernador que la gente está en su contra, pero no es cierto, aunque sí es verdad que están sentidos, debido a que sienten que la administración estatal se puso del lado de los caciques”.

Incluso, negó que se trate de un pleito de Morena VS Morena; es decir, de él como miembro de la dirigencia nacional del partido contra Rodolfo García López, su mujer Araceli y el cuñado David, ya que “lo que la población demanda es que se acabe el cacicazgo, que se les permita autogobernarse con sus usos y costumbres indígenas, como sucede en otras partes del país y está aceptado en las constituciones del país y Puebla. Abundó que las denuncias contra los caciques van desde malversación de fondos, corrupción en múltiple grado, nepotismo, obras inconclusas, policías que abusan de la gente y hasta fraude electoral, porque aseguran que Rodolfo García López perdió la elección por la alcaldía con más de mil votos de desventaja por el fuerte rechazo del pueblo.

Figueroa Ibarra aseveró que la presidencia municipal, la estación de policía y el auditorio están cerrados por la comunidad, pero no han sufrido daños, pese a que una de las acusaciones que les ha lanzado la FGE es de atacar dichos edificios públicos. También reconoció que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ni enterado está del asunto, puesto que “el CEN está anda ocupado en la revocación de mandato del año entrante”.

Finalmente, admitió que apoyar al cuñado de David Celestino Rosas como candidato de la alianza PT-Morena -PVEM a la alcaldía fue un grave error de las dirigencias nacional y estatal morenista: “Como en muchos lugares de Puebla y el país, el partido se equivocó en este proceso”.

Carlos Figueroa, secretario de Derechos Humanos

del CEN morenista