Mateo Girón por otro triunfo en la F5

Staff/Rossi

De cara a la sexta fecha de la F5 a disputarse este fin de semana en el Autódromo Ecocentro de Querétaro, el piloto zacatecano Mateo Girón habló sobre lo que representa esta fecha y sus expectativas de carrera; no sin antes contarnos un poco de cómo fue su triunfo en León.

“La verdad que ganar mi debut fue algo inolvidable, pero todo se debe a que no cometí errores, de ninguna manera me presioné y lo que más me incentiva es que finalicé delante de algunos expertos”, expresó.

El joven piloto de 14 años no ha tenido un camino sencillo, pero a pesar de ello demostró de manera contundente poseer el talento para dar el salto del kartismo directamente a la F5 en Novatos.

“Fue algo diferente a lo que estaba acostumbrado, creo que lo más complicado para mí fue entender la transferencia de peso, que en estos autos es clave”.

Girón quien ha conseguido triunfos importantes, iniciando a los cinco en los karts donde fue campeón nacional en 2018 en la X30 Junior de Fórmula Kart. Lo cual le brindó la posibilidad de ir a correr en el Mundial de Brasil ese mismo año.

“El objetivo para este fin de semana en Súper Copa, es igualar lo hecho en mi debut, aunque estoy consciente que la pista de Querétaro es totalmente diferente a la de León. No creo tener problemas y voy por otro gran resultado”, dijo el piloto de Zacatecas.

“León fue un buen inicio de temporada, esperemos que en Querétaro sigamos finalizando en los primeros lugares y por supuesto buscar la victoria en mi categoría. El objetivo principal es quedar lo mejor ubicado posible en el campeonato, porque comencé tarde, pero lo que resta de la temporada es para adquirir una mayor experiencia”, concluyó Girón.