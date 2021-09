IBEROFRENTEALCOVID, al ‘rescate’ del turismo del caribe mexicano

Staff/Rossi

Plan de medios digitales e intervención en apoyo a las mipymes del sector turístico mexicano e Implementación de estrategias de comunicación para la atracción del turismo internacional post-COVID-19 es un proyecto fruto de la convocatoria #IBEROFRENTEALCOVID19, el cual ya presenta algunos resultados.

El proyecto consta de dos vertientes. La primera es de carácter educativo; la segunda, de marketing. El objetivo principal de la primera parte del proyecto, explica la Mtra. Isabel Rodríguez, directora ejecutiva del Plan de medios y académica del Departamento de Estudios Empresariales, “fue capacitar a una serie de mipymes con conocimientos y herramientas que les permitiesen gestionar adecuadamente sus medios digitales y su comunicación para conectar mejor con sus audiencias y conseguir clientes”. El foco estaba en crear y reforzar habilidades de marketing digital, emprendimiento y marketing turístico.

La pandemia y su consecuente distanciamiento social prolongado presentó la posibilidad de ofrecer los cursos en línea, en lugar de presenciales, y por lo tanto llegar a un público mucho más amplio. El Plan de medios se dio a la tarea de crear un curso para las mipymes turísticas. Cocinaron una fusión de marketing digital y design thinking. El equipo, narra Isabel Rodríguez, “investigó cuáles eran las tendencias en marketing digital, y cómo dar una respuesta (a la crisis del turismo) desde la academia”.

El equipo diseñó el Ciclo infinito de marketing digital con design thinking. Algunos de los temas abordados en el curso son la importancia del marketing digital para las mipymes y su recuperación económica, descubrir los propósitos de la empresa, definir indicadores clave de desempeño, entre otros. En el taller se propuso trabajar en equipos para poder encontrar soluciones colaborativas y compartir experiencias entre las personas que participaron. Finalmente, con el fin de llevar el curso más allá del sector turístico, el equipo se alió con el directorio nacional pymes.org.mx, donde se impartió el curso Estrategias de marketing digital con design thinking para mipymes”.

El turismo va mucho más allá de las agencias y hoteles. Es una industria que toca todos los niveles de la actividad económica de una región. De ahí que la pandemia haya afectado profundamente, no sólo el sector, sino a las sociedades que dependen indirectamente de él. Artesanos, deportes acuáticos, restaurantes, transporte: casi ningún ámbito se le escapa al turismo en masa.

Sin turistas no hay turismo

Pero ¿cómo realizar este apoyo si los turistas no llegan? ¿De qué sirve ofrecer cursos si el destino no está posicionado? Es aquí donde entra la segunda parte del Plan de medios. El equipo entendió que, sin un plan de atracción de turistas, una buena página de Facebook no serviría de gran cosa.

Era preciso encontrar el punto débil del marketing del turismo caribeño mexicano. “Ante la falta de recursos del gobierno mexicano y de promoción turística focalizada del Caribe mexicano”, explica Isabel Rodríguez, “además de que la iniciativa privada y las empresas actualmente no tienen una estrategia organizada de difusión y promoción, quisimos dar una respuesta desde la academia y la implementación práctica del proyecto”.

Se dieron a la tarea de buscar ejemplos de campañas exitosas y notaron que sitios como Chiapas, Colombia o Australia contaban con una canción promocional. El Caribe mexicano, sin embargo, no. El equipo se puso en contacto con el productor y cantante Bruno Bauche, y juntos desarrollaron una pieza que fungirá como invitación a recorrer esta región de nuestro país.

Inspirados en buenas prácticas de marketing emocional, el objetivo de la composición –acompañada de su respectivo videoclip– era desarrollar una campaña propia del Caribe, enfocada en visitantes internacionales, un producto compacto y seductor. “No es un asunto de gran inversión”, explica Rodríguez, “sino de saber comunicar y emocionar… En México hace falta eso: saber conectar con el cliente”.

Como parte de la estrategia de difusión internacional del video en redes sociales y medios digitales, añade Rodríguez “invitamos a diversas marcas a sumarse a este proyecto y que tuvieran que ver con el sector turístico o el Caribe mexicano”, tales como Bari Swimwear, Visit Mexico, Aeroméxico, Samsonite, Avene, Maui Jim, Pineda Covalin y Atelier Playa Mujeres. Este último –un hotel inaugurado apenas en 2019, ciento por ciento mexicano, y parte de cuyo atractivo radica en el foco que han hecho en el arte contemporáneo mexicano– prestó sus instalaciones para la grabación del videoclip musical. Asimismo, se contó con la colaboración de algunos influencers de la región.

Como una red de pesca

La estrategia para atraer turistas es general. La derrama económica puede beneficiar a muchos, siempre y cuando las empresas más pequeñas cuenten con el conocimiento para capitalizar el flujo de gente. Como si de lanzar una red de pesca se tratara, “nos interesa que entre dinero a México y luego ofrecer un abanico de posibilidades. Puede que los turistas se hospeden en un gran hotel, pero si le compran al artesano que queremos, ganamos todos”, explica Rodríguez.

Finalmente, es vital darle importancia a las redes y al contacto con el cliente. “La relación no termina cuando el cliente se va del país”, explica Rodríguez. “Hay que hacer un seguimiento de los lugares donde estuvo mediante redes sociales para que la persona comparta su experiencia”. El objetivo final es que toda persona que visite México se sienta satisfecha, y desee volver y compartir su satisfacción con todos.

