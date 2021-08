Hasta a 6 mil mdp podría ascender el monto que padres de familia pagan por la sanitización y limpieza de escuelas

Staff/Rossi

Dentro de las labores de limpieza que se realizan en instituciones de educación básica, previo al retorno a clases presenciales aprobado por la autoridad federal, hasta 6 mil millones de pesos se prevé que ascienda la cantidad que padres de familia ya están desembolsando para el rescate, mejora y sanitización de espacios educativos.

Lo anterior según el reporte presentado por la Revista Proceso, del cual la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia A. C. (FENAPAF), Aurora González de Rosas, refirió que no es exagerado hablar de dichas cantidades, toda vez que si bien es cierto por el momento no son obligatorios los pagos de cuotas escolares, tarde o temprano tendrán que solventarse dichos recursos para atender trabajos de mantenimiento en escuelas; cantidad que se sumará a lo solventado en los últimos días para la limpieza y rescate de escuelas, tras no haber sido utilizadas durante el aislamiento por pandemia.

Se destaca de la información difundida a nivel nacional, que padres de familia han invertido tanto en el trabajo de limpieza escolar como en los insumos, en promedio 276 pesos por alumno. Al multiplicar esta aportación por el número total de alumnos en educación básica, la inversión que realizan los padres de familia podría superar los 6 mil millones de pesos.

Aurora González refirió que padres de familia tienen plena disposición de seguir participando en las labores de limpieza en escuelas, sin embargo, no hay presupuesto que alcance.

Insistió que, una vez que se regularicen las actividades de manera presencial, será inevitable el pago de cooperaciones para el mantenimiento de instituciones educativas, tal y como se acostumbra desde hace muchos años en las escuelas de educación básica en el país.

González de Rosas refirió que el pago de cooperaciones, que por el momento no son obligatorias, podría llegar a un monto de 900 pesos por estudiante.

Destacó que la cooperación promedio por estado, en algunos casos asciende a los siguientes montos:

$ 350 en Tlaxcala

$ 450 en Veracruz

$ 600 en Colima

$ 700 en Monterrey

$ 450 en Puebla

Se prevé que con el recurso a entregarse por concepto de cooperación, se garanticen instalaciones dignas para el alumnado, contemplando el abasto suficiente de agua, aplicación de pintura en aulas, bancas correctamente acondicionadas, entre otros.