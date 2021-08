La venezolana Catherine Civiero platica sobre su participación en “Guerreros”

Por Mino D’Blanc

Catherine Civiero compite en el equipo Leones, en el reality televisivo de competencia “Guerreros”. Ella es del estado Portuguesa que está en el Centro Occidente de Venezuela. Se mudó de su país natal a España. Dejó la carrera de Comunicación Social por dedicarse al modelaje. Tiene tres años radicando en México. Es modelo, además de que es muy reconocida influencer y tiktoker.

Platicamos con ella, gracias a las finas atenciones de la licenciada Rocío Rangel, de Televisa.

MD’B: ¿Por qué decidiste venirte a México?

CC: Tengo 3 años aquí. Yo no quería emigrar de mi país, pero mi mejor amiga me dijo que viniera, que conociera México, que me iba a encantar, entonces dije “sí voy” y cuando llegué dije “¡wow!” La gente cuando llegas te abraza, te hace sentir en casa, sientes la buena vibra en ese momento y ya aquí me quedé.

MD’B: ¿Qué sueños traías cuando llegaste a México?

CC: La verdad cuando llegué dije “aquí está todo. Aquí está la televisión, me encantaría poder participar o ser parte del elenco de una telenovela o ser una conductora. Me salió la oportunidad para estar en “Guerreros”, hice el casting porque también me llamó muchísimo la atención y aquí estoy ahorita. En ese momento quería una oportunidad de trabajo donde yo pudiera estar estable, porque llegas a un país donde no tienes casa, no tienes nada, vienes de cero, entonces necesitaba un trabajo donde me pudiera sentir cómoda y pudiera dar el siguiente paso a esto de mis sueños. Llegué, logré trabajar de camarera, luego en tecnología, luego en gobierno y ahora estando en “Guerreros” voy subiendo poco a poco subiendo y logrando cada vez más mi objetivo.

MD’B: Eres una tiktoker e influencer muy reconocida. ¿Pensaste lograr entrar a la televisión por medio de tu número de seguidores y de lo que hacías? ¿Buscabas que productores pusieran la mirada en ti para llamarte a la televisión?

CC: Realmente cuando yo era más pequeña, como de 20 años, yo hacía muchas cosas graciosas a mis amigos y siempre las tenía guardadas en mi galería; era muy elocuente, siempre creando y haciendo cosas. Luego cuando surgió la pandemia salió lo de TikTok y dije “lo voy a descargar porque se me hace un poco gracioso” y lo comencé a hacer pero para divertirme en la casa. La persona que yo soy poder transmitirlo a través de mi TikTok, entonces comencé a hacerlos y me di cuenta que le empezaron a gustar muchísimo a la gente por el tipo de TikTok donde hacía el personaje de Barbie y la verdad que a la gente le encantó tanto que hasta hacían que los vieran los niños con ellos. Hago muchas bromas, soy muy feliz, mi TikTok me hace recuperar mi personalidad realmente. Por eso entré a TikTok; crecí muy rápido en TikTok, en Instagram ahí voy poco a poco. A raíz de eso, esto de “Guerreros” me ha ayudado muchísimo y en lo que hice el casting y pude entrar, la verdad además de dar las gracias a la producción, tuve que agradecerme a mí porque haber confiado en mí misma me ayudó muchísimo, porque cuando entré la verdad que la gente creía que era una modelito que quería buscar televisión nada más y no, porque si fuera eso hubiera buscado una telenovela, una teleserie o algo, pero esto me llamó muchísimo la atención porque desde pequeña siempre me ha gustado hacer cosas extremas y aquí estoy en “Guerreros” demostrándolo.

MD’B: ¿Eres admiradora de Barbie o lo hiciste precisamente porque eres muy bella como mujer y para apantallar más con lo de TikTok?

CC: Sí, la verdad sí me gustaba, pero no era como para decir que me moría ser como ella. Este personaje lo hice una vez y la gente me lo pedía muchísimo. A la gente le gusta verte haciendo algo diferente y haciendo algo único. Como digo yo, todos somos originales, para qué copiarse de alguien. Y eso es lo que me llevó a mi personaje, a la gente le gustó y cautivé con él.

MD’B: ¿Qué has aprendido de Catherine en “Guerreros”? ¿Algo que tú no sabías, que no conocías de ti?

CC: He aprendido que mi lección más fuerte en “Guerreros” es demostrar y que yo me tengo que superar a mí misma y que mi único rival soy yo, no son los demás. Eso me ayudó a mí a lograr cada cosa que me he planteado en la vida, porque siempre me tengo que superar a mí. No hay nadie que yo quiera ser mejor que él, sino siempre mejor que yo misma y eso es lo que he aprendido en este programa y estoy muy agradecido por ello.

MD’B: ¿Qué es lo que más se te ha dificultado? ¿Cuál es tu principal obstáculo?

CC: Aquí tiene que ser mucho lo mental. En lo físico las dos van agarradas de la mano, pero mentalmente a veces uno se bloquea y pensar que no puedes aunque trates de ganar, ganar, ganar. A veces cuando pierdes te frustras y te quedas con eso y no, tienes que saber soltarlo, saber disfrutar los juegos. Y realmente en lo de velocidad es difícil porque estaba lastimada del tobillo, ya me infiltré, ahorita estoy cuidando más al cien por ciento todo, pero sí mi mayor dificultad ha sido lo de velocidad, pero como te digo, ya voy al cien con ello, ya estoy superándolo y dando mejores resultados.

CC: ¿Cuál es tu principal competidor?

MD’B: Luciana, porque al principio yo le gané, pero llegó un momento en donde siempre ella estaba ganando y ganando. Hace poco ya le volví a ganar. Nadie es invencible, como yo digo, pero cada quien tiene su habilidad y eso debes de aprender a conocer de cada jugador.

MD’B: ¿Por qué Catherine y su equipo deben ganar “Guerreros”?

CC: Quisiera ganarlo y lo vamos a ganar porque en primero me gustaría que a la gente que nos apoya poderle darle esa noticia y ese triunfo, llevárselos a casa. En conjunto con el equipo de saber que todo este equipo que se formó en plena pandemia, los que se quedaron, los que se fueron, los que se fueron lesionados, hacerles ver que sí se puede lograr formando una familia, una manada y un capitán que nos guía a esa victoria y saber que lo estamos haciendo de la mejor manera. Por eso quiero ganar esta copa y también por demostrarme a mí misma que fue mi primer reality y lo logré; cada quien aporta su granito de arena.

MD’B: ¿Qué pasó por tu mente cuando Jair comentó que se tenía que salir y les cedió la estafeta a ti y a Diego para que ya no quedaran sentenciados?

CC: Yo dije que era de los mejores atletas que teníamos y que se iba a retirar porque su lesión podía agravarse, ser más fuerte. Y la verdad que esa oportunidad que nos regalaba a Monti y a mí, no era una oportunidad se seguir y ya, sino es meterle pecho y corazón como lo venimos haciendo todo este tiempo y es buscar más aún por parte de Jair que sí lo podemos lograrlo y que el esfuerzo que estamos haciendo no va a ser en vano y él va a volver más adelante recuperado. Somos una familia que nos apoyamos los unos a los otros y eso que hizo él fue un acto de bondad hacía su equipo, y la verdad es que se lo agradezco muchísimo.

MD’B: Si tú estuvieras en su lugar, ¿a quién hubieras salvado?

CC: Influye mucho en quién esté sentenciado, pero tú no vas a querer que nadie se vaya, que no se elimine nadie. Pero fuera quien fuera el que estuviese sentenciado y yo estuviera lesionada, lo salvaría. No es por ser egoísta pero siempre quieres seguir compitiendo y dices “sí puedo”, pero cuando hay una lesión y sabes que puede hacerse más grande, es mejor irse y cederle mi lugar a cualquiera de los compañeros sentenciados.

MD’B: ¿Por qué le gente tiene que ver “Guerreros”?

CC: Porque estamos dando todo. Hay unos que son fuertes, que son flacos, unos que son más chiquitos, unos que son más altos, no importa. No es un estereotipo para estar en este reality. Lo que debes tener es visión, mentalidad y fuerza. Y estos programas ayudan muchísimo porque enseñan; así como digo, te superas a ti mismo, vas conociendo tus cualidades, tus habilidades, todo y aparte de eso ver que lo puedes lograr sin necesidad de tener los mismos cuerpos que otras personas. Es lo que te motiva a que tú puedas hacer todo en la vida. No hay el por qué no puedas hacer nada; esto te da el ejemplo de que sí puedes lograrlo y de que si tú mente y tu cuerpo lo quieren, lo puedes hacer. Es un programa que da mucha enseñanza y a ser un guerrero, que aunque te caigas, te levantas y sigues. Siempre hay que seguir dando un paso enfrente y eso es muy importante. Muchos los niños lo ven, muchos niños crecen con esta manera de que no importa que no sean como otros o que se caigan, hay que levantarse y no hay que afligirse.

MD’B: ¿Has recibido propuestas para hacer telenovelas, unitarios, conducción o para ser modelo en un programa de concursos o revista?

CC: Realmente terminando “Guerreros” comenzaría a ver cosas, porque la verdad es que ahorita estoy muy concentrada en mi proyecto. Sí me han salido otras cositas, pero así como de telenovelas todavía no. Sigo abierta a cualquier posibilidad y bueno, debo terminar el reality porque realmente ahorita no estoy preparada ni siquiera para el modelaje que también yo lo hago, porque obviamente estar en este programa te lesionas, te llenas de moretones y debo dedicarle al cien. Finalizando “Guerreros” ya, todo lo que se venga veo qué me conviene, qué me gusta y a qué le voy a echar ganas y a darle con todo.