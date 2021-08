Clausura Protección Civil establecimientos por no cumplir con decreto del gobierno

María Arévalo

Elementos de la secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos realizaron cinco clausuras a establecimientos como bares y restaurantes por no respetar las medidas sanitarias que determina el gobierno del estado ante los altos contagios del covid-19.

De acuerdo a la información de la dependencia durante el fin de semana se clausuró el restaurante- bar 43 poniente por falta de medidas de seguridad y superar el aforo (Feelings).

Asimismo, se clausuró el restaurante-bar Microbito, ubicado en el Centro Histórico, clausura de bar “Deseos”, en colonia La Loma, por ser giro comercial no autorizado, clausura al establecimiento La Vieja Guardia en Circuito Juan Pablo II, por no respetar el horario, medidas preventivas sanitarias y en materia de protección civil, clausura al bar Tapas & Beer en Colonia Azcárate por no respetar los lineamientos del decreto estatal y medidas sanitarias.

Además se registró un Reporte de visita con sanción a Plaza Solesta por falta de medidas de seguridad en materia de protección civil.