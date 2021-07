Muy pocos campesinos reciben apoyo del gobierno estatal, afirma el dirigente de UNORCA

Hipólito Contreras

Los campesinos que necesitan apoyos no los están recibiendo, son sólo algunos los beneficiados, operan sin equipos, quienes fueron apoyados con mototractores hace años ya no les sirven, los tienen arrinconados, necesitan otro tipo de maquinaria, tractores formales, hoy no tienen accesos a este tipo de apoyo, aunque estén organizados y cumplan requisitos, afirmó Jaime Castillo Ulloa, dirigente de UNORCA.

Ha habido, dijo, una publicidad excesiva en términos de que se está apoyando al campo, pero la realidad la estamos viviendo, en la zona de Tecali de Herrera solo hay cuatro tractores particulares y unos seis en sociedad, algunos se dedican a la maquila.

Indicó que hay un manejo publicitario grande sobre apoyos al campo, pero no es lo mismo que le den apoyo a cien productores que a veinte y que con eso se quiera cubrir la enorme necesidad, hablar en términos de los recursos de cuánto es lo que se está colocando de los programas en el estado, que no nos engañen con publicidad de que se está atendiendo a los productores, si eso fuera el precio del maíz no anduviera entre 10 u 11 pesos.

Informó que en Tecali han apoyado a dos sociedades de riego con tubería, pero no es recurso estatal, sino federal, apoyaron con fertilizante a 85 ejidatarios les dieron para una hectárea de las cuatro que tienen, las de riego no entraron porque dicen que no son sujetas de apoyo, algunos camuflaron y metieron una hectárea de riego como si fuera de temporal para acceder al apoyo.