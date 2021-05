Puebla reclama y no perdonan la mentira y el cinismo; ganó el debate la candidata que dio voz a los poblanos, Evelyn Hurtado

Staff/Rossi

La candidata a la presidencia municipal por el partido Nueva Alianza Evelyn Hurtado Morales, fue la voz de los poblanos en el debate organizado por el Instituto Electoral del Estado (IEE), entre los contendientes por la alcaldía poblana y expuso las necesidades que no han sido atendidas por las autoridades municipales que busca la reelección.

“Puebla no tiene ni paz, ni tranquilidad, la austeridad no es regresar dinero a la federación, la austeridad es aplicar de forma eficiente los recursos que tiene el ayuntamiento, por eso también digo que los ciudadanos no son policías para eso pagamos impuestos, para que se ejecuten en este rubro en toda Puebla capital pero, desgraciadamente nuestros impuestos hoy se encuentran circulado en campañas políticas para una reelección”, acentuó.

Evelyn Hurtado Morales, señaló que los poblanos no pueden perdonar dos cosas, la mentira y el cinismo, con que Claudia Rivera Vivanco, ha llevado acabo este periodo de campaña ofreciendo y comprometiéndose a cosas que no pudo realizar en estos tres últimos años de gobierno.

“Soy de una colonia popular, yo soy de Patrimonio y quiero decirte que en mi colonia como en muchas y el resto de la ciudad, hay muchos problemas que hoy no se han atendido, están hartos los poblanos de los políticos de siempre están hartos los poblanos de ver pasar gobiernos ineptos que no solucionan los problemas”, sentenció.

En el debate, Evenlyn Hurtado Morales, aseguró que para ella es un honor estar en la contienda porque quiere defender los derechos de los poblanos: “basta de tenerlos en el abandono, basta de tener a los gobiernos que mantienen sumamente olvidados de los poblanos, hoy el poblano grita ya no alianzas, hoy el poblano grita que ya no sean los mismos, no quieren salir a votar precisamente porque, en el voto que hoy no quieren emitir están los mismos de siempre, en una boleta dónde te han engañado donde no te dejan participar dónde los han olvidado”

Evelyn Hurtado Morales, aseguró que en este proceso electoral, si hay una opción ciudadana, de una poblana que ha caminado las calles y como académica ha formado y escuchado a la juventud y sus familias.

“Hoy si hay de otra poblano, hoy si queremos muchos ciudadanos que estamos en esta contienda subirnos para defenderte” y en este debate la candidata Evelyn Hurtado Morales, se definió como “una poblana de corazón”