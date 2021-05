Fernando Flores es autor intelectual de la violencia política de género, física y digital contra mí y mi familia: Gaby Gamboa

Staff/Rossi

La candidata lo hace responsable de todo acto que dañe su integridad y la de sus hijas; demuestra que peritaje sobre audio difundido que fue manipulado para perjudicarla; “¡Basta de mentiras! que las autoridades electorales y ministeriales agilicen las denuncias en curso y el gobierno estatal garantice las campañas, exige la abanderada de MORENA, PT y Nueva Alianza

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la candidata a la presidencia municipal de Metepec por la alianza “Juntos haremos historia”, Gaby Gamboa Sánchez, señaló a su adversario del PRIANRD, Fernando Flores Fernández, como el autor intelectual de un sinnúmero de agresiones y amenazas hasta de muerte, en contra de ella y su familia.

En el corazón del Pueblo Mágico, en la explanada de la plaza Benito Juárez, la abanderada, Gaby Gamboa, presentó ante cientos mujeres que la acompañaron y respaldan, así como a medios de comunicación, las pruebas contundentes que desnudan la edición del audio filtrado el pasado lunes donde supuestamente ella amenaza a la hija de Fernando Flores, hecho que negó rotundamente y corroboró con pruebas documentales que fueron proporcionadas a la prensa y están dispuestas a la ciudadanía.

“El día de hoy, los 25 de cada mes, son especiales para las mujeres, porque es un día en el que hacemos un llamado para prevenir la violencia contra la mujer y hoy justo en este día, he sido y sigo siendo violentada por un hombre, y justo este día tratan de minimizar, de voltear las cosas cuando no es así, nos esperamos hasta la madrugada para poder dar una grabación de lo que era lo que estaba sucediendo y tenemos en nuestras manos el dictamen técnico en materia de fonética forense y análisis informático de audio digital”, señaló la candidata Gamboa Sánchez.

Abundó que, desde hace más de un año ha sufrido acoso, actos de violencia en su contra, los cuales han sido denunciados ante la Fiscalía de Justicia del Estado de México, así como al mismo IEEM y han hecho caso omiso, acusó.

“Fernando Flores miente como siempre con este audio completamente editado, y los pongo en contexto, el 17 de julio estaba con mis hijos en un restaurante y se me acercó uno de los sicarios , alias “El Whiskas”, quien llegó por la espalda y me dijo que mis hijos y yo ya habíamos valido madre, porque me aducía que era yo quien organizaba las denuncias por malos manejos financieros que tenían en el Club La Asunción; ese día yo misma porque soy madre, confronté a Estuardo Rodríguez quien trabaja con Fernando Flores en el medio de comunicación Quadratín. No sólo se esperaron un año para editar el audio, justo lo sacaron cuando están perdiendo en su desesperación porque están perdiendo”, a firmó Gabriela Gamboa.

Precisó que contrario a lo que afirma su adversario, se encuentra en la Gaceta de Gobierno las medidas de apremio para el funcionamiento –esa fecha- de los restaurantes, por lo que no era impedimento encontrarse en el lugar cumpliendo las medidas sanitarias.

Siempre lo que dice una mujer lo descalifican, eso se llama violencia, violencia política de género, violencia institucional y violencia digital, observó la candidata.

Por ello, dijo, “tenemos 3 denuncias ante el IEEM por violencia política de género en contra de Fernando Flores y otras personas, entre ellos el periodista Luis Enrique Rocha Garnica, quienes de forma permanente han buscado denigrarme, denostarme y violentarme. Hoy mismo hemos presentado la queja por propaganda calumniosa y violencia política de género en mi contra, en la que solicitamos medidas cautelares urgentes para retirar la propaganda calumniosa y violenta que han difundido”.

Agregó que el pasado 10 de mayo, uno de sus equipos de brigadistas sufrió una agresión en la colonia La Michoacana, por lo que se levantó la carpeta de investigación NIC: TOL/HTH/03/MPI/443/00495/21/05, NUC: TOL/TOL/HTH/107/126095/21/05, siendo lesionados un joven con traumatismo craneoencefálico con contusión con riesgo de derrame cerebral; uno más con fractura de nariz.

Además, el pasado 18 de mayo de 2021, en San Lorenzo Coacalco, afirmó, fue amenazada con un arma y le dijeron que la iban a matar a ella y a sus hijos si no dejaba de hacer campaña. “Once muchachos de mi brigada fueron golpeados, uno de ellos con lesiones muy graves que están contenidas en la carpeta de investigación NIC: TOL/TOL/03/MPI/443/02059/21/05, NUC: TOL/TOL/TOL/443/02059/21/05”, donde resultaron lesionados, una mujer de 22 años con esquince de segundo grado en el cuello y lesiones en brazos; también un joven con lesiones múltiples en la cara y cuello, esguince de primer grado en cuello y lesiones en las piernas y 8 personas más, entre ellas, el joven Jorge Cruz Almazán, a quien le rompieron la nariz con desplazamiento, con hematoma y lesiones en el ojo con riesgo de desprendimiento de retina. Sigue en observación médica”.

Gabriela Gamboa, subrayó que “los estrategas de campaña utilizan la campaña negra cuando sus candidatos van abajo. Eso es básico de acuerdo con los expertos en campañas, esto es muy claro, Fernando Flores carece del apoyo de los electores y quiere ganar la campaña en el aire, con estos trucos”, aseveró la alcaldesa con licencia.

Gamboa Sánchez, candidata de la alianza “Juntos haremos historia”, puntualizó que, “alguien que engaña a la gente de esta forma para ganar una elección, seguramente la engañará cuando llegue a la presidencia municipal, como lo han hecho por décadas los priístas para enriquecerse unos cuantos y dejar en la orfandad a los que menos tienen. Por cierto, les tengo una noticia, la red de streaming YOUTUBE ya bajó el video dado a conocer ayer porque infringe sus políticas sobre acoso y bulling”.

Con este dictamen que tenemos, vamos a presentar la denuncia ante la fiscalía y una denuncia civil por daño moral, acotó la munícipe.

Antes de concluir su mensaje a la opinión pública que dio paso a una caminata por las principales calles del centro histórico de cientos de mujeres metepequenses para erradicar la violencia de género, hizo un llamado al Gobernador del Estado de México, exigiéndole que deje de fomentar la violencia política de género y que las instituciones atiendan las denuncias en curso, pues no esperará, dijo, a que la maten a ella, a una integrante de su familia o alguien de sus colaboradoras o simpatizantes..