Habitantes de Canoa exigen agua potable

María Arévalo

Habitantes de la junta auxiliar de San Miguel Canoa exigieron al ayuntamiento el servicio de agua potable, debido a que desde hace cuatro meses que no cuentan con el servicio pues no se ha pagado la luz.

Durante una manifestación realizada este miércoles en las inmediaciones de la China Poblana, señalaron que se manifestarán las veces necesarias para la dotación de agua.

Ante esto explicaron que debido a que no se ha pagado la luz los pozos no funcionan y esto hace que no cuenten con el servicio.

Los inconformes señalaron que buscan una respuesta de las autoridades y que están dispuestos a un acuerdo con el objetivo de que cuenten con el servicio.