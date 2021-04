Nashla Aguilar y Roberto Tello platican sobre su salida de “El Inframundo”

Por Mino D’Blanc

Nashla Aguilar y Roberto Tello salieron en el primer día de transmisión de “El Inframundo”. La actriz y conductora sufrió un ataque de hipotermia en la prueba de La casa de hielo, por lo que tuvo que abandonar la competencia, mientras que el actor quedó a muy poco de llenar un frasco con sangre y eso provocó que fuera eliminado.

Platicamos con ellos gracias a las finas atenciones de la licenciada Paola García, de Televisa.

MD’B: “El Inframundo” se acabó muy rápido para ustedes.

NASHLA: Fue como lo hemos mencionado, una experiencia maravillosa. Creo que el estar más allá de tus límites es algo que te vuela la cabeza. Y como lo hemos dicho, lo repetiríamos una y mil veces más ahora sí por cuestión personal. Viéndolo en la tele y viendo todo lo que pasó, uno dice “híjole, aquí le hubiera hecho acá y acá allá”, pero fue maravilloso y como producción fue excelente. Yo la verdad que me quedo boquiabierta por la cantidad de creatividad que tuvo la producción.

MD’B: Roberto, te faltó poquito para llenar ese frasco.

RT: Sí, ahí ya iba tocado de la pierna y pues sí me faltó poquito.

MD’B: Nashla, ¿te imaginaste tener un problema como el que tuviste de la hipotermia y ya te checaste, médicamente hablando?

RT: La verdad todo me imaginé, menos que me iba a dar hipotermia, pero al final del día justo son las cosas que te hacen pensar en cuando tomas una decisión; tienes que carburar más, tienes que checar más, analizar más y no solamente es de “¡órale, yo lo hago!”. Sí me chequé medicamente, todo está perfecto; mi cuerpo tardó en calentarse pero unas cuantas horas.

MD’B: ¿Cómo llegó “El Inframundo” a sus vidas?

NASHLA: Literal me habló Pablo Calasso que es el productor y me invitaron, me dijeron que querían que formara parte de este proyecto, me preguntaron cuáles son mis fobias. Dije “va, me aviento, me la rifo” y así fue como llegó a mi vida.

RT: Me invitó Pablo Calasso y Diana Vargas, quien es la asistente de producción. Me comentaron que todo tipo de personas podíamos estar.

En “El Inframundo” para los que somos gorditos, los que tenemos como que esas limitaciones en la parte física, siempre tenemos las mismas oportunidades que los demás de luchar, de intentarlo y no hay peor obstáculo que el querer y no intentarlo. Tenemos que usar no solamente el cuerpo, sino también el intelecto y en nosotros y en nuestra forma de pensar está en el que sí podamos intentarlo, sí podamos lograrlo, pese al físico que tenemos. Es un programa justamente para enfrentar tus miedos y tus miedos son elementos que te llevan a tratar de hacerlo.

MD’B: ¿Qué aprendieron de ustedes que no se conocían en este tiempo que estuvieron en “El Inframundo”?

NASHLA: Yo creo que la paciencia; cómo ser mucho menos ansiosa, no ser tan atrabancada y pensar mejor las cosas; esa es como la lección, por así decirlo.

RT: Yo al contrario; es el creer en ti, creer en poder llegar y superarte. Porque a veces el ser optimista no cambia los resultados, pero te permite disfrutar mucho más las cosas que estar frustrado. Todos llevamos un aprendizaje, una parte de mucho valor y convivir con nuestros compañeros en otra parte de nuestra vida, el convivir, nos hace más humanos y nos permite conocernos mejor no solo por nuestros trabajos, sino como personas.

MD’B: ¿Hay alguna oportunidad que regresen?

NASHLA: Por lo menos en la temporada uno, no.

RT: No por esta temporada, pero si me volvieran a invitar, no lo dudaría.

MD’B: ¿Por qué el público debe ver “El Inframundo”?

RT: Nos tienen que ver para que sepan cómo luchamos por superar los obstáculos, en qué fallamos, van a ver parte de lo que somos como personas. Es importante que lo vean. Vamos a estar de lunes a jueves de 8:00 a 10:00 de la noches. La verdad se van a divertir muchísimo. Son solo 19 capítulos. Si nosotros lo disfrutamos, el público televidente lo va a disfrutar mucho más.