“Quedito”: nuevo sencillo de Caztro en colaboración con Paulina Goto

Mino D’Blanc

“Quedito” es el nuevo sencillo de Caztro quien unió su talento al de la actriz y cantante Paulina Goto.

Siguiente parada para el artista: el amor. La historia que inicio con su cuarto capítulo y que llega a la cinematográfica estación de “Quedito”, con lo que cada vez está más cerca de completar la historia que Caztro empezó con el final. Hay que recordar que todo inició con “Ya No Queda Nada” y “Diciembre Va” y sus referencias a “2001: Odisea en el espacio”. El capítulo 2 continúa los homenajes cinematográficos. Tomando una estética de chic flick vintage que recuerda al clásico “Singin’ in the Rain”, el artista regiomontano y Paulina Goto hacen querer un amor “quedito, quedito” en este sencillo.

Dirigido por Andrés Ibáñez Díaz (Reik, Carlos Rivera, Sin Bandera), este capítulo acerca a ese misterioso capítulo uno que próximamente presentará Caztro, quien en poco tiempo ha colocado éxitos en el panorama pop de México. Esto gracias a sus canciones certificadas como Disco de Oro que son “Ese No Sé Qué” y “Dos Dos Tres”, además de sus nuevos hits “Mojo” (junto a Marissa Mur), “Para Cuando Llegues Tú” (junto a Leonel García), “Vas a Estar Pensando en Mí” (junto a Vic Mirallas), entre otros que ha hecho que en la actualidad el joven cuente con más de 1M de oyentes mensuales en Spotify.