José Eduardo Derbez protagonizará la versión mexicana de “Soy Pepper” todo por un like.

Mino D’Blanc.

“Soy Pepper” todo por un like, es la serie digital con rotundo éxito en Argentina y a la que ahora, a invitación de Balassa Films, 360 Powwow y Planta Alta que son productoras mexicanas y argentinas respectivamente, el reconocido actor se une.

“Desde que me platicaron de la serie y tuve oportunidad de ver la versión original de Argentina me enamoré del proyecto, me siento totalmente identificado con Pepper y ha sido un honor que me hayan elegido a mí para representarlo en México. Nos hemos divertido mucho encontrando y creando a nuestro propio personaje durante esta etapa de desarrollo”, manifestó José Eduardo Derbez.

Alex Balassa, experimentado creativo y desarrollador de contenido global para los medios y plataformas, CEO de Balassa Films comentó sobre “Soy Pepper”: “es una adaptación de la serie homónima que ya es un éxito en Argentina, Paraguay, Uruguay y lo será muy pronto en México. “Las redes sociales trajeron una nueva forma de comunicarnos; se instalaron para largo y de forma contundente. La posibilidad de publicar y tener una audiencia relativamente grande e instantánea, conocida y desconocida, nos permite “conectar” de manera virtual y tener una vida social activa. Al mismo tiempo, trae atada una dependencia, frustración, ansiedad y, en algunos casos, una exposición desmesurada. Creemos que no hay mejor manera de reflejarlo que con esta comedia”.

Por su parte, Adrián Santucho, CCO de 360 Powwow externó: “trabajar con Álex y con José Eduardo es un placer. “Soy Pepper” todo por un like es un proyecto que viene de nuestros socios de Planta Alta y trae un éxito que queremos replicar en México y se convierta en número uno en la audiencia”.

Jonathan Barg, uno de los creadores y director de la serie en su versión original, manifestó: “nos ilusiona el trabajo en equipo con nuestros socios mexicanos y confiamos en que “Soy Pepper” será una gran adaptación para el público en México”.

-Sinopsis de “Soy Pepper” todo por un like:

La serie digital cuenta la historia de Pepper, un reconocido youtuber que de un día para otro deja de tener seguidores, likes y comentarios en sus posts. A partir de esa caída, comienza a realizar todo tipo de acciones para llamar la atención de ese público que tras la pantalla sube y baja pulgares para volver a existir y no ser desterrado al anonimato de la vida frente a la web, mostrando en esta serie de ocho capítulos, cómo las redes sociales generan dependencia, debido a la búsqueda constante e instantánea de aprobación.