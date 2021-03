Marjorie De Sousa enamora a Brasil con su personaje Kendra en “Amores Verdaderos”

La telenovela producida por Nicandro Díaz para Televisa, es un suceso en dicho país

Por Mino D’Blanc

La telenovela “Amores verdaderos”, producción del experimentado Nicandro Díaz para Televisa, es todo un éxito en Brasil y ocupa el tercer lugar de rating en la programación de la cadena SBT Brasil. Ha cautivado al público de todas las edades y ha logrado posicionarse como la favorita en todos los territorios, incluyendo en su retransmisión en México donde volvió a arrasar con el rating.

La actriz Marjorie De Sousa seduce al país carioca con su personaje de Kendra, con el que vuelve a colocarse en el gusto popular.

El lenguaje del amor no tiene barreras, pero tampoco el de la maldad, ya que precisamente con un personaje así fue como la reconocida artista vio su ascenso en el mundo como la celebridad que es ahora y es que en todos los territorios en donde es exhibida la telenovela, ha causado un impacto impresionante y un fenómeno que no se repite tan fácilmente, todo gracias a su interpretación de la malvada Kendra Ferreti.

En la actualidad “Amores verdaderos” se posiciona en el tercer lugar de rating general de la cadena SBT Brasil como el tercer programa más visto de la cadena, haciendo que sea un éxito más en la programación de la televisión.

“Obrigada Brasil, me siento feliz y muy agradecida por este personaje de Kendra que los ha cautivado a todos y que ocasionó un fenómeno entre chicos y grandes, son de esos protagónicos que llegan y te sorprenden, te transforman y dejan una huella en tu carrera, estoy eternamente agradecida con Nicandro Díaz y Televisa por esta experiencia y al público que me ha acompañado y a mis fans que son mi familia, como pagar tanto amor y entrega, me hacen sentir muy especial”, mencionó Marjorie De Sousa.