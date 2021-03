Sonda espacial china captura sus primeras imágenes HD de Marte; así luce el Planeta Rojo

MILENIO

Marte es el nuevo centro de muchas de las misiones de exploración espacial, y ahora La CNSA (Administración Nacional del Espacio de China) publicó las primeras imágenes orbitales de alta definición de la superficie del Planeta Rojo tomadas por la misión Tianwen 1 y no podrás creer cómo luce.

Dos imágenes en blanco y negro con una resolución de 7 metros fueron tomadas por la cámara de alta definición en el orbitador de Tianwen 1 cuando la sonda estaba a unos 330 a 350 kilómetros sobre la superficie marciana. Los cráteres, las crestas de las montañas y las dunas de arena del Planeta Rojo son claros en las imágenes.

Una tercera imagen en color fue generada por otra cámara en el orbitador, que muestra el polo norte de Marte, informa la CNSA.

Tianwen 1 fue lanzada por un cohete portador de carga pesada Larga Marcha 5 el 23 de julio desde el Centro de Lanzamiento Espacial Wenchang en la provincia de Hainan.

High-resolution #Mars images sent back from the #Tianwen1 probe. pic.twitter.com/8JhZMLmws2

— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) March 4, 2021