México: En peligro de regresar a los 70s, cuando había estanflación, alertó el presidente de la Red de Franquicias

Hipólito Contreras

La campaña de vacunación inició con enormes tropiezos, no van a lograr inmunizar a la población tan rápido como se quiere, hoy todos los esfuerzos del gobierno están enfocados en atender la pandemia, pero no vemos acciones concretas para reconstruir la economía del país, los empleos, la producción después de que la población esté inmunizada, el gobierno del estado debe triplicar la capacidad hospitalaria para los enfermos Covid, afirmó Francisco Lobato Galindo, presidente de la Red Mexicana de Franquicias.

Indicó que ya empiezan a observarse algunos efectos del prolongado cautiverio, varias industrias ya cerraron sus puertas definitivamente, algunos comercios ya dejaron de vender, ya no son canales viables de distribución y comercialización de productos y servicios, por lo mismo ahora empezamos a ver que existe cierta escasez de algunos productos, cuando esto ocurre de manera automática por ley de oferta y demanda, de manera inmediata se empiezan a incrementar los precios.

Hemos percibido por parte de nuestros trabajadores reportan que algunos productos y servicios están subiendo de precio si es que los encuentran, esto nos preocupa porque en el cierre masivo de negocios de baja rentabilidad como el sector restaurantero, entramos en un círculo vicioso, no hay dinero, se cierran empresas, se pierden empleos, se cierran los canales de comercialización, escasean productos y se encarecen, en ese círculo si no lo rompemos pronto con una reactivación de la economía, con una regeneración de empleos, con una serie de acciones que propicien el consumo local interno, nos vamos a encontrar que resolvemos el problema de la pandemia y nos vamos a quedar con una crisis económica muy grave como no se ha visto en 50 años.

Expuso que en la década de los 70s se dio un fenómeno muy curioso para los economistas, no había crecimiento pero sí inflación, lo cual parecería un contrasentido, se tuvo que acuñar un calificativo, estanflación, estancamiento de la economía con inflación, parecería que estamos de regreso en esa época ya superada, estamos viendo graves indicadores de que estamos iniciando una época de estanflación, creemos que estamos a tiempo de que las autoridades con todos los sectores productivos y trabajadores puedan iniciar una serie de foros con las autoridades competentes para ver de qué manera podemos ya no perder empleos y establecer estrategias locales y regionales para incrementar el consumo interno.

Esto, dijo, nos lleva a hacer una recomendación: Dado que la campaña de vacunación va accidentada y lenta, hace ver la necesidad de que el gobierno de Puebla cuando menos triplique la capacidad de atención de pacientes COVID y evitar que volvamos a caer en semáforo rojo, la enfermedad es un problema, pero lo que detiene la economía es la incapacidad del sector hospitalario de atender a todos los pacientes, la amenaza principal del virus en el país es la posibilidad de colapsar el sistema hospitalario.