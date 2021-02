Organizaciones sociales rinden homenaje a Hilario Gallegos Gómez

Hipólito Contreras

Diferentes organizaciones sociales en el zócalo de la Ciudad rindieron homenaje al activista Hilario Gallegos Gómez, quien recientemente falleció por COVID-19. “La lucha sigue porque no han sido resuelto los problemas de los poblanos, por eso estamos aquí porque existe inconformidad, descontento, afirmó Marcelo Bonilla Flores, dirigente de la organización del PRI CNC-RTC.

Faltaron muchos por la situación que se vive, somos respetuosos del reglamento que el estado pone, sin embargo, no hay soluciones, el gobierno sólo dice, no salgan, quédense en casa, pero la gente tiene que comer, el gobierno no mantiene a nadie, el gobierno sólo está pendiente de la recaudación de impuestos, sólo dice que va apoyar a los poblanos pero que la tenencia y reemplacamiento los prolonga para el mes de junio, no hay ningún beneficio, simplemente nos dicen, no me pague ahorita, pero sí después, expresó.

Llegamos a un acuerdo de ponerles a este movimiento de organizaciones sociales, Movimiento Social “Hilario Gallegos Gómez”.

Debe continuar este movimiento, al gobierno y Congreso del estado les haremos llegar un oficio donde le informaremos cómo quedó este movimiento, y evitar que utilicen el nombre para otros fines, este es un movimiento de lucha social en defensa de los ciudadanos y del sector rural, indicó.

Reiteró el llamado al gobierno del estado con respecto al reemplacamiento, reconsidere esa actitud de prolongarlo, porque no hay ningún apoyo para los poblanos, “pedimos al congreso del estado emita un punto de acuerdo, si realmente Morena está de lado de los ciudadanos suspenda el emplacamiento, o se modifiquen los costos, queremos ver si Morena está de este lado o del otro, cuando estaban fuera del gobierno gritaban, ahora están sentados, ¿están del lados de los ciudadanos o del poder ejecutivo? vemos que no asumen un papel a favor de los ciudadanos”.