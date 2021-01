Panorama difícil para los productores poblanos por la falta de recursos, afirma dirigente de UNORCA

Hipólito Contreras

La verdad es que en el campo vemos un panorama muy difícil, una política equivocada en la cuestión de recursos, la gente en el campo se sigue muriendo por la pandemia, algunos han sobrevivido, pero con sus propios esfuerzos, algunos han resistido, no hay acceso a los recursos, no hay programas que incentiven la productividad, tenemos apoyos asistenciales, no productivos, afirmó Jaime Castillo Ulloa, dirigente estatal de la organización campesina UNORCA.

Es cierto que el gobierno ha presumido de que la producción no decayó, pero también es cierto que muchos productores ya tenían previsto algunos ahorros para la semilla, el fertilizante, este año empiezan a sentir que no tienen ya recursos, algunos precios se cayeron como es el caso del cilantro, del cebollín, el único que se mantuvo fue el brócoli, la cebolla grande, están cerrados los mercados, las centrales de abasto, lo que les ha dificultado colocar su producción, señaló.

Creo, comentó, que es más importante la producción agrícola en lugar de los programas sociales, es cierto que hay un número importante de gente que requiere de los programas sociales en las zonas urbanas, pero debe haber un equilibrio en la distribución de recursos, son más los recursos que se reparten en el ámbito urbano con los programas sociales que lo que se apoya en la cuestión de la productividad.

Tenemos que apostarle a que tengamos alimentos, comentó, hoy con la pandemia se necesita que también llegue la vacuna para garantizar que la producción no se detenga, muchos programas sociales se distribuyen más en el ámbito urbano, lo que se podría distribuir en el ámbito rural no compensa para que se le invierta en el campo, por ejemplo, apoyan para una hectárea con fertilizante y debe ser de temporal, no de riego, para qué sirve el fertilizante para una hectárea, no garantiza una productividad, este año va a estar más difícil, el año pasado algunas cosas medianamente estaban previstas, pero este año ya hay dificultades de recursos para la siembra, afirmó.

Puede ser, dijo, que un sesenta por ciento de los productores reciban apoyos mínimos del gobierno, sólo algunos han tenido un guardadito para sembrar, principalmente los que siembran hortalizas, pero en el caso de los productores de básicos no les está yendo bien, como son los que siembran maíz o un poco de frijol, ellos tienen problemas.

Nosotros, reiteró, no veos llegar ningún apoyo por acá, salvo los de adultos mayores, Sembrando Vida, programa que por cierto muy poca gente se ha interesado, ha habido una recomendación de sembrar frutales, pero el tiempo para que produzcan y aunque el gobierno apoya mensualmente, no se animan por el tiempo y porque no es tan rentable como parece.

Los programas que se mantienen son los de adultos mayores, el de jóvenes, uno el de becas para la escuela y el otro para el trabajo, pero de ahí en fuera no se ve ninguna otra cosa como antes, invernaderos, maquinaria, se ven dos tres apoyos en cuanto a tractores, lotecillos de maquinaria, pero eso no compensa las necesidades que se tienen, expresó.