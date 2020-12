Armando Manzanero fallece a los 85 años por Covid19

http://rayzubiri.com/

El compositor y cantante yucateco Armando Manzanero falleció la madrugada de este lunes tras ser hospitalizado por Covid-19 y luego de que tuviera complicaciones en los riñones.

Armando Manzanero Canché

Nació en Mérida, Yucatán un 7 de diciembre de 1935, cantautor, compositor, actor, músico y productor musical mexicano.

Su padre fue Santiago Manzanero, músico y uno de los fundadores de la orquesta típica Yucalpetén, Su madre se llamaba Juana Canché. Armando inició a los ocho años estudios de música en la escuela de Bellas Artes de su ciudad natal, completando su formación musical en la Ciudad de México.

Escribió más de cuatrocientas canciones, de las cuales más de cincuenta han alcanzado fama internacional, como “Somos novios”, “Esta tarde vi llover” y “Contigo aprendí”. Participo en numerosos programas de radio y televisión, grabo más de treinta discos y musicalizo numerosas películas. Hasta su fallecimiento se desempeño como presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México.

Ganador de un Premio Grammy a la carrera artística el cual es un Grammy especial con el que han sido premiadas grandes personalidades de la música tales como Frank Sinatra, Elvis Presley, Louis Armstrong, Dean Martin, Etta James, Stevie Wonder, Michael Jackson, Queen, The Beatles, The Bee Gees, entre otras leyendas musicales y que se entrega a artistas que han hecho destacables contribuciones al campo de la discografía.

Más de Armando Manzanero

En 1950 compone su primera melodía titulada “Nunca en el mundo”, al año siguiente inicia su actividad profesional como pianista y seis años más tarde comienza a trabajar como director musical de la casa filial mexicana de la compañía discográfica CBS Internacional

En 1962 obtiene el quinto lugar en el Festival de la Canción en México. En 1965 gana el primer lugar del Festival de la Canción en Miami con el tema “Cuando estoy contigo”. En 1966 Carlos Lico pone en primeras posiciones de radio su canción “No”; En 1967, animado por un ejecutivo de la filial mexicana del sello RCA Víctor, graba su primer disco, titulado Mi primera grabación, con canciones propias, donde destaca el romanticismo que lo caracterizará más adelante.

En 1970, el cantautor estadounidense Sid Wayne, quien componía canciones para Elvis Presley, versionó su canción “Somos novios” en idioma inglés, titulándola “It’s impossible”.

En 1978 obtiene el primer lugar del Festival de Mallorca en España con el tema “Señor amor”. En 1982, la canción “Corazón amigo” se lleva los honores en el Festival Yamaha. En su incursión como productor, se destaca la realizada en el álbum Romance de Luis Miguel, editado en 1991, en el que incluyen canciones de su autoría como “Te extraño” y “No sé tú”.4​ En 1993 la revista Billboard le otorgó el Premio a la Excelencia por su trayectoria artística.

En el 2001 ganó el Latin Grammy al mejor dúo o grupo pop vocal por Duetos, en que canta con artistas como Olga Tañón, Alejandro Sanz, Ricardo Montaner, Lucero y Miguel Bosé. Nueve años después, recibió el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación, que entrega los Latin Grammy.

En septiembre de 2010, tras la muerte de Roberto Cantoral, asumió la presidencia del comité directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).​

En 2011, el legendario cantante norteamericano Tony Bennett grabó con el español Alejandro Sanz una versión bilingüe de “Esta tarde vi llover” (titulada en inglés “Yesterday I Heard the Rain”) para su álbum superventas Duets II.

En 2012, colabora a en el disco Orígenes: el bolero, de los españoles Café Quijano. Concretamente, canta mano a mano con ellos en la canción “Quiero que mi boca se desnude”, que cierra el nuevo trabajo de los leoneses.

En 2013, participa en la grabación de la segunda parte del disco Gracias a vosotros de la legendaria cantante española María Dolores Pradera, interpretando a dúo “Esta tarde vi llover”.​ Armando Manzanero se convirtió el sábado 27 de enero de 2014 en el primer mexicano en recibir un Premio Grammy honorífico por su trayectoria, el cual le fue otorgado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (The Recording Academy) de Estados Unidos.

Sus hijos son María Elena, Martha, Armando, Diego, Juan Pablo, Mainca y Rodrigo. Sus nietos, Valentina, Joel, Emiliano, Aaron, Sebastián, Isabela, Natalia, Inés, José Maria, Mariana, Ximena, Andrea, Jorge y Alejandro.