Alex hace un llamado a las personas que tengan problemas emocionales y no encuentran solución

Hipólito Contreras

Quiero invitar a cualquier persona y que se sienta de alguna manera mal, que esté pasando por algún mal momento en su vida, que sienta celos, tristeza, soledad, ansiedad, que tenga problemas físicos, que ya ha ido con el médico y no los logran detectar, o por qué se están presentando, a todas las personas sea por cualquier situación, que se estén sintiendo deprimidas, que piensen que no hay solución, tengan en cuenta que sí la hay, un lugar donde se pueden sentir bien, un lugar que les puede proporcionar ayuda totalmente gratuita y voluntaria, un lugar donde pueden salvar su vida, afirmó Alex, integrante del grupo Buena Voluntad de Neuróticos Anónimos.

Si llegan a tener alguna pregunta, agregó, se pueden comunicar con nosotros, tenemos dos líneas telefónicas fijas: 2222433017 y 2222716289, ahí les podemos dar informes de cómo acudir y acceder a las juntas virtuales que tenemos.

También hay juntas virtuales de Neurontin para los niños y adolescentes de 8 a 16 años, por la pandemia los niños están pasando por momentos difíciles, pasan por cuestiones complicadas en su casa, también para ellos Neuróticos anónimos grupo buena voluntad les ofrece una alternativa totalmente gratuita, sesionamos virtualmente los martes, jueves y domingos, se pueden comunicar a los teléfonos indicados en donde se les puede proporcionar información.

Todos son bienvenidos, el grupo Buena Voluntad le sigue abriendo las puertas a las personas que deseen, reiteró.

Los doce pasos que seguimos, expuso, son una forma de vida, el primero de ellos es aceptar que son personas enfermas y que necesita ayuda, aceptar que sólo un ser superior lo puede salvar, reconocer que haya algo superior a mis emociones, a mi enfermedad, hay algo más poderosos que mis propias emociones que me puede ayudar a controlarlas, ponerse en las manos de un ser superior para que dirija mi vida, hacer un inventario moral de todo lo que ha sido mi vida, qué cosas he hecho bien o mal, cómo me he lastimado y a otras personas, reconocer que se ha dañado a otras personas, de aquí nada sales, todos se queda aquí, nada se anda pregonando de lo que he vivido, podemos expresar todo lo que sentimos con la seguridad de que nada se divulgará.

Todos los pasos, explicó, son como una pirámide, nos va llevando a un desarrollo espiritual, el último paso es tener una vida más tranquila y llevar este mensaje a otras personas, hoy ya puedo decirle a la gente que me he recuperado gracias la ayuda que aquí me proporcionaron.