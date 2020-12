Si no se desarrollan energías limpias la temperatura mundial se elevará tres grados centígrados a finales de siglo, advierte Alberto Jiménez Merino

Hipólito Contreras

Este año se cumplen cinco años del Acuerdo de París en el que se obligaba a los países a reducir el consumo de combustibles fósiles en un seis por ciento anual durante los próximos diez años, esa meta según los expertos se ve imposible de lograr, lo que va a provocar es que se siga calentando la Tierra y se siga incrementando la temperatura mundial, se espera que si no se corrigen estos acuerdos, si no se desarrollan energías limpias, la temperatura a finales de siglo estaría rondando los tres grados centígrados más, advirtió Alberto Jiménez Merino, ex secretario de Desarrollo Rural.

Hay que recordar, indicó, que tan solo con 1.5 grados más ha habido muchos huracanes, ciclones, fenómenos naturales provocados por el cambio climático, ese el espíritu del acuerdo de París de reducir el consumo de los fósiles en un seis por ciento anual durante diez años, pero por la pandemia, la falta de recursos, y en muchos casos por la falta de conocimientos y voluntad, se ve imposible.

México que forma parte del Acuerdo de París, expuso, tiene el compromiso de ayudar a reducir los efectos del cambio climático, en algún momento se ha visto la posibilidad de tener opciones económicas alternativas, me refiero a la caña de azúcar, una fuente de etanol combustible, la caña de azúcar enfrena en estos últimos años un problema de bajo consumo del azúcar y eventualmente problemas de precios en la tonelada de caña.

El mercado norteamericano compra menos azúcar, además, existe una ley que prohíbe alimentos con altos contenidos de azúcar, todo esos nos hace ver, o lo que nos llevaría es que en el corto plazo estaremos teniendo bajos consumos de azúcar y problemas en la rentabilidad en la caña de azúcar, los expertos han dicho que una de las salidas a la rentabilidad de la caña de azúcar en México es la elaboración de biocombustibles, de etanol combustible, lo que además de que le daría soporte económico y rentabilidad, le daría una protección y mejora al medio ambiente en la medida que el etanol es energía limpia, afirmó.