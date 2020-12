La industria ladrillera pasa por su peor momento debido a la pandemia

Hipólito Contreras

La región de las Cholulas casi basa su economía en la producción de ladrillo en sus diferentes presentaciones, se trata de pequeñas empresas muchas de ellas familiares, otras con pocos empleados, el problema que enfrentan en esta pandemia son las bajas ventas las que se han desplomado hasta en un cincuenta por ciento, muchas pequeñas empresas han cerrado, subsisten las operadas por familias.

Visitamos varias pequeñas empresas en la región de San Pedro Cholula donde se observan las diversas clases de tabique, el material o materia prima que se necesita para su producción, y las familias que de generación en generación se dedican a esta actividad.

Martín Tehuitzil Barranco, pequeño empresario, afirmó que a las bajas venta se suman las frecuentes detenciones de unidades en las carreteras de la región, los agentes viales les piden sus documentos y les dicen que como sus unidades no son nuevas no pueden circular, “ellos quieren carros nuevos pero no costea el ladrillo para adquirir carros más recientes, ya parecíamos delincuentes, nada más nos veían y atrás de nosotros, la detenciones se dan más en las carreteras a Huejotzingo y municipios aledaños, pedimos a las autoridades más apoyo en ese sentido”.

Muchos se han ido a buscar trabajo en fábricas

Destacó que al bajar las ventas muchos han optado por buscar trabajo en las fábricas o irse a otras partes, mucha gente ya dejó el ladrillo porque no saca ni para comer, algunos ya cerraron, sólo se sostienen los negocios familiares, pero los negocios que tiene empleados enfrentan más problemas.

Explicó que en los hornos el precio anda en los mil y mil cien pesos el millar, unprecio muy bajo en comparación a muchas empresas de ramo de la construcción.

En algunos negocios, dijo, somos al mismo tiempos trabajadores y patrones, son las empresas familiares, en otras empresas se contrata hasta cuatro trabajadores, aquí la mayoría se dedica a producir ladrillo.

Explicó que dos personas pueden producir hasta ml 500 ladrillos al día, “trabajamos el tabique especial, tabique aparente y medio aparente y tabique rústico, en tipos de material tenemos pisos, ladrillo para barda normal, ladrillo aparente, si no tenemos alguna variedad que pida el cliente se lo hacemos, el que más se vende es el tabique rústico o estándar para casas normales”.

En la región, comentó, por lo menos llevamos 80 años produciendo tabique, esto se da de generación en generación.

Materiales

Para fabricar tabique se necesita arena amarilla, barro, es el que le da la consistencia, le agregamos tierra gruesa, todo se mezcla para que saga resistente, parte de este material viene, la arena amarilla también es de la región, esto permite que no se incrementen los costos.

Expuso que pese a los cambios en la industria de la construcción el ladrillo se sigue usando, perdió algo de fuerza cuando salió el block o tabique hueco, incluso en las construcciones a base de estructura se sigue usando el ladrillo que puede durar más de 30 años siempre que se le dé mantenimiento.

Se ha reducido la contaminación

Respecto a la contaminación del medio ambiente, afirmó que al usar leña como combustible la contaminación es mínima, la leña es un recurso natural que no contamina tanto como es el plástico, las empresas grandes contaminan el agua, “nosotros quisiéramos cocer el ladrillo con otro tipo de material pero no lo hay, hay hornos ecológicos pero no le dan el mismo cocimiento que requiere el ladrillo, a lo mejor lo cuece un centímetro alrededor pero por dentro queda crudo, más fácil se rompe, la leña y aserrín es menos contaminante”.

Indicó que el precio es de mil cien pesos el millar, pero seleccionado, los ladrillos aparentes tienen otro costo.

Reiteró que por las bajas ventas ocasionadas por la pandemia muchos se han ido a trabajar de albañiles y a otras empresas.

Apoyo del gobierno no tenemos, todos lo que hacemos es por nuestra propia cuenta, afirmó.