Crecen la agroexportaciones mexicanas, generan ingresos por más de 32 mil millones de dólares, según Jiménez Merino

Hipólito Contreras

Comentó que no obstante que muchas exportaciones se realizan en forma indirecta y que corresponden a sectores de gran integración organizacional como el tequila y la cerveza, no podemos dejar de destacar la importancia de este logro que no ocurría hace décadas y el gran potencial que el campo tiene como motor del desarrollo nacional.

Las evidencias demuestran que el crecimiento agroalimentario no solo es eficaz para aliviar la pobreza rural, sino que es más eficaz que el crecimiento industrial para reducir la pobreza urbana.

Así, un aumento del 10 por ciento de la productividad agrícola está asociado a aumentos de 9 a 10.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita.

Las actividades primarias ocupan el 92 por ciento del territorio nacional y el 77 del agua dulce disponible; es la tercera fuente de ocupación y empleo de los mexicanos con el 13 por ciento de la Población Económicamente Activa.

Todo este desconocimiento sobre la importancia del campo mexicano ha derivado en valoraciones negativas que lo han mantenido en la marginalidad presupuestal, siempre entre las últimas prioridades en los tres órdenes de gobierno, sobretodo porque las necesidades de otros sectores como los servicios públicos, infraestructura, seguridad pública y obras emblemáticas, demandan grandes cantidades de recursos.

Los principales problemas del campo son el tamaño reducido de parcelas, el incipiente desarrollo organizacional, la dependencia de lluvias en el 80 por ciento de la superficie agrícola, la avanzada edad de los campesinos y su reducida escolaridad, altos costos de insumos que derivan en altos costos de producción, problemas de aguas residuales y basura que afecta a las unidades productivas, falta de paquetes tecnológicos, bajos rendimientos, aplicación de insumos de más y trabajo innecesario, deterioro y contaminación del suelo y agua.

Asimismo, las principales necesidades de los productores son la dotación de servicios técnicos de calidad, capacitación, acompañamiento y asistencia técnica. Requieren de maquinaria, equipamiento, tecnología y financiamiento. Solo la falta de asistencia técnica provoca la pérdida anual de mil pesos por hectárea en insumos de más y trabajo innecesario, uno 20 mil millones de pesos a nivel nacional

No obstante que la importancia del campo mexicano parece evidente y del dominio de autoridades que prometieron atender primero a los pobres, esta semana nos encontramos que el presupuesto destinado al sector agroalimentario a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural es de solo 49 mil millones que contrasta con los 82 mil asignados en el 2018.

Se puede observar que el campo es el gran sector sacrificado del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, que no contempla apoyos para seguro catastrófico aún cuando los desastres naturales van en aumento, proyectos de mujeres rurales, comercialización agropecuaria, impulso a la ganadería, proyectos y necesidades regionales, capacitación y asesoría técnica, financiamiento agropecuario y la eliminación de 17 programas del PEF 2021.

Ahora el poder ejecutivo y el poder legislativo no pudieron apoyar a este importante sector de la economía nacional. Más bien no quisieron, tal vez porque lo consideran rico o corrupto para no cambiar el discurso sexenal.