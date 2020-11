Condena Arzobispo de Puebla la legalización del aborto en la entidad

Jorge Barrientos

El arzobispo de Puebla Monseñor Víctor Sánchez Espinosa condenó nuevamente la legalización del aborto, convocó a la población a no sumar más “muerte al escenario de muerte” que ya vive el país a raíz de la pandemia del COVID-19.

Sánchez Espinosa aseguró que la peor violencia que se puede ejercer sería precisamente el aborto, pues se comete contra alguien que no puede defenderse. Esto en el marco del pendiente debate sobre la legalización del legrado en el Congreso del Estado y donde esta semana se propuso que, de aprobarse esa propuesta, sea gratuito.

Asimismo, comentó que México está experimentando un escenario de muerte y en la sociedad, dijo, está la posibilidad evitar estos escenarios de crimen que se registran en la entidad, donde también se comete violencia de género que deriva en algunos casos en feminicidios.

“No hay peor violencia que la que ejerce la propia madre y quienes la llevan a cometer ese tipo de pecados, la propia madre con la criatura que lleva en su seno, si cometemos esas violencias que no esperamos no tendríamos que extrañarnos con los feminicidios, los homicidios, las desapariciones porque estamos cometiendo el peor crimen con gente que no se puede defender”.

Mencionó que a pesar de que el Papa Francisco ha sido considerado como “liberal”, se mantiene en la postura de estar en contra del aborto, ya que representa un asesinato.