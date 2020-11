Rommel Pacheco es Duende en ‘Quién es la máscara’; así reveló su identidad

MILENIO

Rommel Pacheco es Duende. Así se reveló la noche de este domingo en Quién es la máscara luego de un enfrentamiento con Mapache, que fue salvada por el público, y Elefante, el personaje elegido por los investigadores para seguir en la competencia.

Esta noche, el panel conformado por Yuri, Consuelo Duval, Juanpa Zurita y Carlos Rivera, auxiliado por el cantante Mario Bautista, mencionó a otras celebridades que posiblemente están detrás de los personajes, por ejemplo: Gisselle Kuri, Carlos Espejel y Lorena de la Garza.

Apuesta final

Consuelo Duval: Rommel Pacheco

Juanpa Zurita: Rommel Pacheco

Carlos Rivera: Yahel Castillo

Yuri: Carlos Espejel

Mario Bautista: Rommel Pacheco

Así reveló su identidad

“Soy deportista, no soy actor, no canto, pero la verdad es que le eché muchas ganas. Clavado es una disciplina que tienes que tener un control del todo el cuerpo y el ballet de chiquito nos lo dan. Es un sueño que quería realizar, me estuve preparando 2 meses”, señaló el clavadista tras quitarse la máscara.