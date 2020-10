“Lonely”: nuevo sencillo de Justin Bieber en colaboración con Benny Blanco

Por Mino D’Blanc

Justin Bieber y Benny Blanco fusionaron nuevamente su talento, ahora para la canción “Lonely”, misma que ya está disponible a través de Interscope Records, Def Jam Recordings y Friends Keep Secrets.

Esta dula que rompió récords con el tema “Love Yourself”, considerado el Sencillo con Mejor Desempeño del año 2016. Regresan este año con “Lonely”, producido por Benny Blanco y por FINNEAS.

Justin Bieber comenta: “Benny y FINNEAS son dos extraordinarios compositores y ha sido maravilloso colaborar con ellos en “Lonely”. Para ser honesto, escuchar la canción ya terminada es difícil para mí, considerando lo complicado que fue superar algunos de esos capítulos en mi vida. Espero que esta historia aliente a otros a hablar sobre lo que están pasando”.

Por su parte, Benny Blanco asegura: “Estoy muy feliz de que esta canción por fin vea la luz, no sólo porque es importante para Justin, para FINNEAS y para mí, sino porque todos nos sentimos jodidamente solos de vez en cuando y queremos jugar a ser Superman; reprimimos nuestros sentimientos y queremos ser fuertes todo el tiempo, pero está bien quitarnos la capa y usarla como un maldito pañuelo para llorar cuando es necesario”.

-Sobre Justin Bieber:

Su más reciente sencillo es “Holy” (en colaboración con Chance the Rapper), alcanzó la primera posición en el chart global de Spotify y superó los 120 millones de reproducciones en su semana de lanzamiento. También rompió su propio récord al tener la mayor cantidad de vistas en YouTube el día que se estrenó. Con más de 55 millones de escuchas mensuales en Spotify, es uno de los artistas más escuchados en todas la plataformas alrededor del mundo. Por si fuera poco, es ahora el primer artista en cruzar el umbral de los 50 millones de suscriptores en YouTube, lo que lo coloca a su canal —por mucho— como el número uno en toda la plataforma.

-Sobre Benny Blanco:

Nacido y criado en Virginia, Benny Blanco es un reconocido artista, productor, compositor y músico. Como productor y compositor ha sido responsable de las ventas de cientos de millones de discos alrededor del mundo, consecuencia de sus múltiples colaboraciones y trabajos con artistas como Justin Bieber, Ed Sheeran, Halsey, Maroon 5, Rihanna, Katy Perry, Kesha, Sia, The Weeknd, Selena Gomez, Wiz Khalifa, Kanye West y muchos más. También es fundador de dos sellos en colaboración con Interscope Records: Mad Love Records y Friends Keep Secrets.

“Lonely” es su nuevo lanzamiento después de su álbum debut”Friends Keep Secrets”, lanzado en el año 2018, que incluía éxitos como “Eastside” con Halesy y Khalid, “I Found You” con Calvin Harris, “Better to Lie” con Jesse y Swae Lee, así como “Roses” con Juice WRLD y Brendon Urie. En dicho disco también contó con las colaboraciones de Ty Dolla $ign, 6Lack, Ryan Beatty y más. Hasta la fecha, el álbum ha sido reproducido más de 4 billones de veces en todo el mundo. Benny Blanco también colaboró con Tainy, Selega Gómez y J Balvin en el track “I Can’t Get Enough” y en “Graduation” con Juice WRLD.