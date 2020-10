San Andrés Cholula: La joya de la corona

Debate

Por Roberto Desachy

Desde pesos completos por Morena, PRI y PAN, como la actual edila Karina Pérez Popoca, Adán Xicale, Enrique Doger, Francisco Fraile y Miguel Ángel Huepa; hasta independientes como Francisco Osorio, pero la presidencia municipal de San Andrés Cholula es muy deseada, ya que se ha convertido en la joya de la corona.

Nadie puede quitarles a Enrique Doger Guerrero y Francisco Fraile García que han jugado papeles trascendentes en la política poblana y que cuentan con seguidores – y detractores – en sus respectivos partidos. Sin embargo, los ciudadanos de San Andrés Cholula demandan ascendencia, exigen que sus ediles tengan raíces sanandreseñas y, por lo mismo, aunque tengan experiencia, será muy difícil que alguno de ellos logre ganar la alcaldía.

Y ni qué decir de otra panista y ex morenovallista, Blanca Jiménez, que no tiene posibilidad alguna de triunfar en una ciudad que no la conoce y donde no la han visto. Pese a haber perdido la elección en el 2018 por el PAN, Mundo Tlatehui busca contender otra vez, con el apoyo del ex edil Leo Paisano.

El problema con Mundo Tlatehui es que NO CUMPLIÓ acuerdos con las demás corrientes panistas en el 2018 y es seguro que tampoco los cumpliría en el 2021, aunque, si la designación se define mediante una asamblea interna, tendría posibilidades serias de…volver a llevar a los panistas a otra derrota.

MORENA Y PAN: DIVIDIDOS, DESPERDIGADOS

Miguel Ángel Huepa ya fue diputado federal, local, edil sanandreseño y secretario general del albiazul en la entidad. Sería una de las cartas fuertes del partido, en caso de que él se decidiera a buscar una candidatura, aunque –por ahora- él insista en que no luchará por la postulación: Video desde Puebla: Miguel Ángel Huepa acusó a la presidenta de San Andrés Cholula, Karina Pérez, de daño moral

Oscar Ramírez, Esteban Mixcoatl y Arnulfo Aurioles completan –hasta ahora- el listado de precandidatos del blanquiazul en San Andrés Cholula. Aurioles fue secretario de Desarrollo Urbano en la gestión de Leoncio Paisano. Como en cada contienda, los ex alcaldes panistas Omar Coyopol y David Cuautli levantarán la mano para que les den algo, aunque sus pesos específicos en Cholula y el partido estén muy a la baja.

La actual presidenta municipal, Karina Pérez Popoca, es una de las cartas fuertes de Morena para retener el ayuntamiento, pero hasta el momento no ha aclarado si buscaría la reelección. Otro aspirante morenista con ascendencia es Adán Xicale, aunque –primero – deberá establecer si como precandidato va él o su hijo y síndico municipal, Josué Xicale.

Un regidor actual, Roberto Maxil, además de Feliciano Mixto, completarían la lista de posibles aspirantes de Morena, aunque quienes llevan ventaja son Karina Pérez Popoca y Adán Xicale, quienes deberán reacercarse y alcanzar acuerdos políticos básicos, para evitar fracturas internas y la pulverización del voto 4T.

FRANCISCO OSORIO Y ALDO TECPANECATL, EX PRIÍSTAS QUE BUSCAN LA VÍA INDEPENDIENTE

Como en el resto del y también en Puebla, el PRI está muerto, diluido, solamente queda el cascarón, el confeti y la matraca como vestigios de un pasado corrupto y autoritario…pero lleno de poder. Pero dos ex priístas podrían recurrir a la vía independiente o ser candidatos de partidos menores, como PES, Movimiento Ciudadano y/o PRD para estar en las boletas en el 2021.

Se trata de Aldo Tecpanecatl y Francisco Osorio, éste último de la Asociación Todos por Tlaxcalancingo. Ambos dejaron al tricolor sin mucho remordimiento o nostalgia, luego de que las dirigencias estatales priístas no los tomaron en cuenta y/o dejaron morir al partido en el municipio.

Los dos se han movilizado entre la gente y se les considera entrones. A ver para qué les alcanzan sus canicas en el 2021.

KARINA PÉREZ POPOCA, LA PRESIDENTA MUNICIPAL CON AGALLAS

Este jueves 15 de octubre, cuando rinda su 2do informe de Labores, la edila Karina Pérez Popoca dará –aunque de manera involuntaria- el banderazo de salida a la elección del 2021 por la presidencia municipal de San Andrés Cholula. Se acerca el momento en que tendrá que decidir si busca o no la reelección: No escribiré ni diré nada contra Adán Xicale: Karina Pérez Popoca

Mujer entrona, valiente, con más agallas que muchos de sus colegas hombres, como lo ha demostrado en múltiples ocasiones, incluyendo aquella en la que ella misma evitó un linchamiento al acudir al sitio donde un grupo de vecinos pretendía matar a un presunto ratero y ella lo impidió: Karina Pérez Popoca evita linchamiento de menor ratero en Cacalotepec

Tampoco puede omitirse que Karina Pérez ha tenido el valor de acudir personalmente y en diversas ocasiones a apoyar a familiares de gente internada por Covid19 en el Hospital General de San Andrés Cholula: Karina Pérez Popoca y sus 3 visitas al Hospital General de Cholula, zona del Covid19

Mujer, madre, esposa, ama de casa, luchadora social y hoy presidenta municipal de San Andrés Cholula, como era de esperarse la polémica acompaña su gestión en el servicio público, pero nadie debería regatearle ni su valor ni su real intención de construir un San Andrés Cholula mucho más justo, equitativo.