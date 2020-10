Entrevista a Sergio Almaguer, quien promueve su sencillo debut “Sabrás”

Por Mino D’Blanc

Sergio Almaguer es un artista emergente, quien tiene 24 años de edad y es oriundo de Ciudad Nezahualcóyotl, quien cada día que transcurre busca plasmar en sus letras la fragancia del diario acontecer de la urbe.

Inició su camino musical a los 18 años teniendo como meta el poder experimentar y crear canciones que le permitan tener una identidad propia como artista. Está enfocado en el género pop rock. Actualmente promueve “Sabrás”, su sencillo debut, con el que se encuentra abriendo camino en las diversas plataformas musicales y sociales.

Buscando cautivar al público a través de sus líricas y creando empatía al describir situaciones o sentimientos que vive.

Platicamos con él gracias a las finas atenciones del licenciado Ricardo Lucio.

MD’B: ¿Cómo llega la música a tu vida?

SA: Es un poco curioso porque un 10 de mayo que no teníamos nada que regalarle a mi mamá, uno de mis hermanos que ya tocaba me dijo “cántale una canción, pues al final del día es un detalle bonito que le va a gustar y queda más en la memoria”, entonces me enseñó a tocar el bajo que fue mi primer instrumento y le agarré cariño y dije “desde aquí ya no quiero soltar los instrumentos, la música, quiero que esto sea mi vida”.

Dejé todos mis sueños pasados de ser futbolista profesional y chef y dije que me iba a dedicar totalmente a la música. A los 18 años ya es cuando con todas las herramientas que pude obtener durante esos años me enfoqué en poder componer mis canciones y fue como decidí dedicarme completamente.

MD’B: ¿Eres hijo o familiar del reconocido futbolista Sergio Almaguer, tomando en cuenta que tienes el mismo nombre y apellido?

SA: No, no soy su hijo. Es una pregunta como muy recurrente en mi vida. Me dicen que tengo mucho parecido con él y yo les digo que nada más el nombre, pero no hay ninguna referencia.

MD’B: ¿Cómo llegó “Sabrás a tu vida?

SA: Es una experiencia personal. Me pasó en la prepa, en esa época en donde el amor anda a todo y justamente en mi salón iba una chica que me gustaba y comencé a tratarla, a tratar de andar con ella, la empiezo a cotejar, la invito a salir y pues parecía que no le desagradaba la idea, como que daba entrada, como que a veces se retiraba un poquito.

Llegó un punto en donde estaba a un paso de decirle que quería concretar la relación y ella ya tenía novio. Así me pasó como tres veces y dije que ya, que mejor ahí la dejábamos, tan amigos como siempre y es donde dije que tenía de dos, o me quedaba con ese sabor amargo en la boca o escribir una letra que relatara lo que estaba sucediendo en ese momento para desahogar un poco ese sentimiento.

Es como sale “Sabrás”. Para mí es mi todo porque fue la primera canción que compuse y cuando la escuché pude sentir eso que quise plasmar en la letra, ese sentimiento estaba ahí y dije “esta canción me gusta porque detalla justamente cómo fue el momento que lo pasé tan amargo, pero es tan bonito recordar.

MD’B: ¿Cómo fue el proceso de creación de la canción? ¿Quién realizó los arreglos?

SA: Junto con mi equipo de trabajo mandamos la canción con mi productor Jaime Almicar. Él fue el que me dijo que la canción se escuchaba muy rock, que le faltaban arreglos porque al final del día yo soy músico, pero me falta mucho camino por recorrer y experimentar.

Él me dijo “qué te parece si tomamos estos tintes que son un poco tu onda, pero podrías experimentar”. Le dije que me gustaba la idea, la escuchamos, la fuimos formando y fue como quedaron los arreglos de “Sabrás”.

Cuando la escuché dije que era justamente el sonido que le quería dar porque quería que fuera una canción que tuviera ese sentimiento, esa calidez, pero a la vez que te recordara que era un momento un poco triste. Entonces quedó justo en el tono que buscábamos y fue algo que en equipo se logró y estoy bien feliz por ello.

MD’B: ¿Cuál es el sello que te diferencia de todos los demás artistas de tu género?

SA: Bueno, lo que yo trato de hacer muy a la Sergio Almaguer es tratar de describir esas experiencias de las que yo tenga conocimiento, experiencias que yo haya vivido o que sean de personas muy cercanas a mí que me hayan contado ese sentir y que yo pueda plasmarlas en una canción para que la gente pueda tener empatía y puedan decir “a mí también me pasó”, porque son temas que pasan en la sociedad, que pasan en las relaciones y que la gente conecté con ello y que diga “me gusta escuchar esa canción porque me recuerda una experiencia que tuve” y que al final del día las experiencias crean ese cúmulo que te hacen ser la persona que eres; crean tu personalidad.

No sé si me diferencié, tomando en cuenta la gran infinidad que hay de artistas, lo cual me alegra mucho porque ya hay muchos exponentes que están deseando representar su arte.

MD’B: ¿Cómo llegó el video? ¿Por qué viajar en él del blanco y negro a los colores y regresar al blanco y negro? ¿Quién te lo dirigió, en dónde lo realizaron?

SA: El video fue dirigido en mi casa productora que es “Ontoy Productions”, lo realicé con mi equipo de trabajo.

El buen Abraham me dijo “mira, vamos a hacer estos contrastes de colores porque es la representación del momento en que eres feliz y vas en esta etapa de enamoramiento, de que todo es color de rosa y todo tiene ese matiz cálido y llega un punto en donde llega esta decepción y tú te vuelves un poco más maduro, con más experiencia, como ver la vida en blanco y negro y que estás esperando recuperar esos colores”.

Por eso le metimos en la parte donde está en el trance del coqueteo muchos colores muy vivos; después llega un punto en donde él ya está renovado pero un poco en blanco y negro porque es ese sentir de esa calidez que tenías antes”.

MD’B: ¿Cuándo sale el disco completo?

SA: Va a ser un EP titulado “Nueva luna”, va a constar de 6 sencillos. Tenemos la estrategia de irlos soltando esporádicamente, ya que ahorita no hay shows presenciales.

Ahorita lo que viene es “Carmesí” que lanzaremos a finales de octubre o principios de noviembre y viene con un tinte un poco más rockerón, unas guitarras más rancheras y es justo mi estilo completamente, mi canción favorita de hecho.

Ahorita estamos promocionando “Sabrás”, pero vamos a ir soltando poco a poco las canciones hasta que quedé ese EP que vamos a lanzar con unos discos conmemorativos físicos y van a estar en todas las plataformas también.

MD’B: ¿Por qué el público te tiene que escuchar?

SA: Creo yo que es presentar una propuesta que tiene ese saborcito nuevo, que se puede concretar en que vas a sentir las canciones.

Si bien muchas veces se hacen este tipo de canciones para vender, para comercializar, a mí me gusta dejar un mensaje, concretar en temas sociales que a veces nos preocupan.

Viene “Estelar” también, que es una canción que va en contra totalmente de la violencia de género y es un apoyo; más que comercializar la canción es un apoyo para la gente que se encuentra en esta situación, que puedan encontrar una salida en ese tipo de mensajes.

Entonces yo les recomiendo a la gente que se den el tiempo de escuchar las líricas y que tomen ese mensaje o esas vivencias y que puedan recordar.