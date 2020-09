Grupo Ensamble posiciona en primeros lugares su éxito “Tus jefes no me quieren”

Han cosechado más de 140 millones de reproducción en YouTube.

Por Mino D’Blanc

Grupo Ensamble ha logrado posicionar su sencillo “Tus jefes no me quieren” en primeros lugares de popularidad, obteniendo un éxito insospechado en los géneros sonidero y de la cumbia. Todo ello ha sido por el respeto y la importancia que le han dado a su sonido particular y lleno de matices.

“Tus jefes no me quieren”, tema de Arturo y Olimpo Carbajal, ha cosechado más de 140 millones de reproducciones en distintos canales de YouTube, además de ser uno del os temas más utilizados en diferentes videos de Tik Tok, Reel y de Facebook.

Grupo Ensamble, agrupación oriunda de La Magdalena Contreras, además de promocionar y posicionar en los primeros lugares en la radio y las redes “Tus jefes no me quieren”, apuntan éxitos como “Me enamoré de una sonidera”, así como su más reciente “La cita”, con los que no solo son escuchados en México, sino también en todo el continente americano, así como en países de Europa y Asia.