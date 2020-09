“Welcome Back”: nuevo sencillo promocional de Ali Gatie

Por Mino D’Blanc

Ali Gatie presentó la primera colaboración de su carrera artística con el estreno de su nuevo sencillo “Welcome Back”, que incluye a la exponente del pop alternativo Alessia Cara.

Siguiendo los éxitos del R&B “Running on My Mind” y “If I Fall in Love”, el nuevo sencillo “Welcome Back” llega como una señal optimista de que las cosas poco a poco están volviendo a la normalidad a medida que atravesamos una pandemia global y destaca una de las cualidades más encantadoras del cantante y compositor: encuentra esperanza aún en la tristeza. No solo es una canción escrita para un amante, sino que Ali la escribió como una canción para su antiguo yo.

La nueva canción también encuentra a Ali Gatie refinando aún más su mezcla de pop íntimo y R&B de corazón— un sonido que sus fans, los lisners, han defendido desde el comienzo. Durante los últimos 18 meses, el artista ha visto cómo sus números se disparan, superando los 3 billones de streams globales e incluso con una gira mundial con el cartel sold-out y su presentación en Coachella a la espera, ha seguido acumulando un gran número de seguidores en línea. Todo gracias a su exitoso sencillo “What If I Told You That I Love You”, la cual ha obtenido casi medio billón de reproducciones por sí solo desde enero.