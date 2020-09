Deftones presentó su disco “Ohms”

Promueven el sencillo con su video de “Genesis”.

Por Mino D’Blanc

“Génesis” es la nuevo sencillo promocional con su video de “Deftones”, misma que lanzaron hace unos días y que forma parte de su disco”Ohms” que presentaron el viernes 25 de septiembre.

El video está dirigido por Sebastián Kökow con dirección de actuación en vivo y cinematografía de Clemente Ruiz. Ohms se ha convertido rápidamente en uno de los álbumes más esperados que llegará este otoño, y que ya ocupa las listas de lo mejor de la temporada en Rolling Stone, UPROXX, Pitchfork, Consequence of Sound y más. “Genesis” es una canción que destaca del álbum producido por Terry Date y Deftones. Ohms se convertirá en uno de sus álbumes más grandes hasta la fecha.

Estas son las canciones que incluye “Ohms”: 1.- Génesis, 2.- Ceremony”, 3.- Urantia, 4.- Error, 5.- The Spell of Mathematics, 6.- Pompeji, 7.- This Link is Dead, 8.- Radiant City, 9.- Headless y 10.- Ohms.