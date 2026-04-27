Hombre falleció afuera de un hotel en el centro de Huauchinango

Abelardo Domínguez

Hombre murió hace unos minutos desvanecido a la puerta de un hotel en pleno centro de Huauchinango.

En primera instancia, personas trataron de reanimarlo; sin embargo, no respondió.

Minutos después, elementos de Protección Civil acudieron al lugar y confirmaron su muerte.

Hasta el momento, se desconoce qué le sucedió y los datos personales del hombre.

La zona fue acordonada, se recomienda evitar transitar por el lugar.