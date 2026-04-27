Fotonota: Atlixco, en el Tianguis Turístico de Acapulco

Desde Puebla
Ariadna Ayala agradece a la presidenta Claudia Sheinbaum la participación de los pueblos mágicos en el Tianguis Turístico de Acapulco y reconoce el apoyo al gobernador Alejandro Armenta para que las catrinas de Atlixco estén en este evento representando Puebla.
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