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Fotonota: Atlixco, en el Tianguis Turístico de Acapulco

By Roberto Desachy / 27 abril, 2026

Desde Puebla

Ariadna Ayala agradece a la presidenta Claudia Sheinbaum la participación de los pueblos mágicos en el Tianguis Turístico de Acapulco y reconoce el apoyo al gobernador Alejandro Armenta para que las catrinas de Atlixco estén en este evento representando Puebla.

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