BUAP, sede de la Cátedra Magistral e Interinstitucional Dra. Matilde Montoya

Staff/RG
- Con el objetivo de incentivar vocaciones científicas en las niñas de todo el estado y reducir las brechas sociales, el Consejo Consultivo Académico del Congreso del Estado de Puebla, integrado por nueve instituciones de educación superior, entre ellas la BUAP, celebrará la Cátedra Magistral e Interinstitucional Doctora Matilde Montoya.
- El salón Barroco del Edificio Carolino de la BUAP será sede el miércoles 29 de abril, a las 11:30 AM, de esta primera cátedra, que impartirán las doctoras Annie Pardo Cemo y Rosaura Ruiz Gutiérrez, quienes destacan en el ámbito de la biología celular y evolutiva.
- Este ejercicio ─a realizarse cada tres meses en diferentes universidades y con la participación de mujeres destacadas de la ciencia, tecnología y arte─, conjunta la voluntad de los sectores legislativo, académico, empresarial y sociedad civil. Las cátedras serán transmitidas en vivo en plataformas digitales de medios de comunicación, las universidades que participan y SICOM Puebla.
- En la presentación estuvieron el vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de la BUAP, Ygnacio Martínez Laguna y su homólogo de la UPAEP, Jorge Medina Delgadillo; así como las diputadas locales de la LXII Legislatura poblana, María Soledad Amieva Zamora y Ana Laura Gómez Ramírez, quienes coincidieron en la necesidad de materializar el conocimiento como un bien público.
- Matilde Montoya sentó las bases para la presencia femenina en las aulas universitarias al ser la primera mujer en México en titularse de la carrera de Medicina en 1887, esto a pesar de los obstáculos que enfrentó por los prejuicios sociales de esa época.
Ygnacio Mtnez Laguna
Diputada Ana Laura Gómez Rmrez
Diputada M Amieva Zamora
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