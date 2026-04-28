Yolet Saray desapareció en Amanalco, la encontraron sin vida

EL VALLE

Amanalco, Méx.- Yolet Saray tenía 13 años de edad y desapareció el sábado 25 de abril, después de que presuntamente fue atropellada, un día después fue hallada sin vida en el paraje La Playa en la localidad de San Lucas Primera Sección, en el municipio de Amanalco. Hoy su familia exige justicia y dar castigo a los presuntos responsables.

De acuerdo con versiones preliminares, la menor vivía en la comunidad de San Jerónimo Segunda Sección, cuando presuntamente, la noche del sábado 25 de abril habría sido atropellada la noche del sábado; tras el impacto, presuntamente quedó inconsciente y posteriormente habría sido subida al vehículo involucrado, desde ese momento perdieron rastro de su paradero.

Al desconocer su paradero, la familia reportó la desaparición ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y se emitió la ficha de búsqueda, pero familiares, vecinos y amigos se organizaron para encabezar las brigadas de búsqueda que fueron desplegadas en diversos puntos de la comunidad.

Gracias a dichas brigadas, un día después hallaron sin vida el cuerpo de la chica de 13 años en un paraje boscoso y posteriormente, avisaron a las autoridades quienes acordonaron el sitio para realizar las labores correspondientes.

Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJEM) inició una carpeta de investigación por la desaparición y el hallazgo sin vida de la niña. Al momento, se desconocen las causas de la muerte y no hay personas detenidas.

En tanto, el Ayuntamiento de Amanalco reprobó la situación, afirmaron que se trató de un hecho aislado y que desde el primer momento de la desaparición junto con el DIF Municipal establecieron contacto con la familia y en coordinación con las autoridades de la Fiscalía Regional para esclarecer el caso y dar con los presuntos responsables.

Finalmente, vecinos de la comunidad llamaron a las autoridades correspondientes para que se haga justicia y encuentren al o los responsables de este hecho que ha indignado a todos.