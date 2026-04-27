Arranca el Festival Tlazopilli 2026 en juntas auxiliares de San Pedro Cholula 

*- El DIF Municipal acerca actividades, juegos y juguetes a niñas y niños en distintas comunidades de San Pedro Cholula*

Desde Puebla

*27 de abril de 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* Bajo la premisa de llevar diversión a las niñas y niños de San Pedro Cholula, el DIF Municipal, encabezado por la Mtra. Lupita Fernández, arrancó el Festival Tlazopilli 2026 en cuatro de las trece juntas auxiliares del municipio, en el marco del próximo Día del Niño.

De esta forma, las y los infantes de Santa María Acuexcomac, San Agustín Calvario, San Gregorio Zacapechpan y San Francisco Cuapa disfrutaron de un show de payasos y juegos inflables, previo a la llegada de Lupita Fernández, quien, acompañada de los presidentes auxiliares, entregó juguetes a las y los asistentes.

La presidenta honoraria del DIF Municipal afirmó que una de las directrices de la actual administración, encabezada por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, es atender las prioridades de todos los sectores sociales, incluidos las niñas y niños de cada rincón del municipio. Por ello, al igual que en 2025, esta caravana llegará a cada una de las juntas auxiliares. Asimismo, exhortó a las familias a participar en el evento que se realizará en la Cabecera Municipal el próximo 30 de abril, en el Parque Soria, el cual contará con grandes sorpresas.

En su intervención, las y los presidentes auxiliares agradecieron la atención brindada a la niñez, ya que, para muchas familias, resulta complicado trasladarse hasta la Cabecera Municipal para disfrutar de este tipo de actividades, destacando la sensibilidad del Gobierno Municipal al acercar estos eventos a sus comunidades.

Finalmente, se entregaron dos juguetes a cada una de las niñas y niños que asistieron, quienes, con una sonrisa, agradecieron este gesto de una administración que reafirma su compromiso con la cercanía, la empatía y el bienestar integral de las familias, mediante obras, servicios públicos y actividades de recreación y esparcimiento.