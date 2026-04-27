Gobierno de Puebla ha resuelto 53.64% del rezago pensionario del Issstep

Erika Méndez

El gobierno de Puebla ha resuelto el 53.64% del rezago pensionario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (Issstep).

Lo reveló el director general del Issstep, Luis Antonio Godina Herrera, que han otorgado 2 mil 140 pensiones de las 3 mil 512 heredadas por el período del 2016 al 2024.

Por otra parte, destacó las obras en el hospital de especialidades, como cambio de drenaje, la construcción de un túnel de interconexión, la colocación de paneles solares y el establecimiento de un nuevo sistema eléctrico.