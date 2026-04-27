Exige Riestra Piña gente autónoma y especializada en el instituto electoral de Puebla 

Jorge Barrientos

El dirigente del Partido Nacional en Puebla, Mario Riestra Piña, señaló que la designación de la persona que sustituya a Blanca Cruz García en el Instituto Electoral del Estado (IEE) debe garantizar autonomía, independencia y alta especialización en materia electoral.

Luego de que Cruz García fuera nombrada consejera nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), Riestra Piña enfatizó que su reemplazo no debe responder a intereses políticos ni limitarse a cumplir con un perfil académico básico.

“Necesitamos a alguien verdaderamente especializado en materia electoral. No basta con que sea académico o abogado con conocimientos generales; se requiere una persona con experiencia sólida y comprobable”, declaró.

El dirigente subrayó que uno de los aspectos fundamentales para esta designación es asegurar la autonomía del organismo electoral local rumbo a los procesos de 2027.

En ese sentido, advirtió sobre los riesgos de que gente con vínculos políticos ocupe cargos dentro de instituciones que deben fungir como árbitros imparciales.

“No nos puede pasar lo que ya hemos señalado a nivel nacional, donde perfiles con antecedentes de representación legal de actores políticos terminan formando parte del árbitro electoral. Eso pone en duda la imparcialidad del proceso”, afirmó.

Riestra Piña insistió en que el Instituto Electoral del Estado debe mantener su naturaleza independiente, ya que fue concebido precisamente para tomar decisiones sin injerencias del poder político.

“Los organismos electorales tienen que ser autónomos e independientes. Si no lo son, no pueden desempeñar correctamente su función.

No hay punto medio: o se es autónomo o se es comparsa de intereses”, concluyó