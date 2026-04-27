Damián Zepeda criticó al INE durante visita a Puebla

Jorge Barrientos

El exsenador de la República por el Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda Vidales, criticó al Instituto Nacional Electoral (INE) durante su visita a Puebla, donde expresó preocupación sobre la imparcialidad del organismo electoral y el perfil de algunos de sus integrantes.

En su posicionamiento, el exlegislador panista subrayó que el INE debe garantizar certeza a todos los actores políticos, mediante elecciones con voto libre, directo y secreto, en las que la ciudadanía sea el eje central del proceso democrático.

“El órgano electoral tiene que dar certeza a todos los que estamos compitiendo y asegurar que el ciudadano sea el protagonista, no el árbitro ni el gobierno”, afirmó.

Cuestiona designaciones en el Consejo General

Durante su intervención, Zepeda Vidales cuestionó algunos nombramientos recientes dentro del Consejo General del INE, al considerar que ciertos perfiles no cumplen con la independencia requerida para el cargo.

Señaló el caso de un funcionario que previamente participó como representante legal en procesos electorales vinculados al actual gobierno federal y que posteriormente fue designado como consejero electoral.

“Nunca antes habíamos visto que el abogado defensor de una candidata presidencial llegue a ser consejero electoral. Esto pone en duda la autonomía del instituto”, sostuvo.

Asimismo, expresó inquietudes sobre perfiles provenientes de órganos electorales locales, en entidades donde —según dijo— se han registrado controversias relacionadas con actos anticipados de campaña y resoluciones en materia de representación política.

El exsenador reiteró que sus críticas están dirigidas a los perfiles y no a las personas en lo individual.

Llamado a la vigilancia ciudadana

Como parte de sus propuestas, el panista hizo un llamado a fortalecer la vigilancia ciudadana sobre las decisiones del INE, con el objetivo de garantizar transparencia y apego a la legalidad.

“Cada decisión debe ser observada por la ciudadanía. Hay que elevar el costo político de cualquier mal actuar para que se garantice un manejo ejemplar a favor de la democracia”, expresó.

Rumbo al proceso electoral de 2027

En el marco de su visita a Puebla, Zepeda también abordó el escenario político rumbo a 2027, al señalar que su partido, el Partido Acción Nacional (PAN), deberá postular a sus mejores perfiles para competir.

Además, criticó la mayoría legislativa de Morena y sus aliados, la cual calificó como “artificial”, al argumentar que con el 54% de los votos lograron una sobrerrepresentación que les permitió alcanzar mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

“Esa mayoría les ha permitido tomar decisiones de gran impacto y colocar perfiles afines en distintas instituciones”, señaló.

Debate sobre autonomía electoral

Las declaraciones del exsenador panista se dan en medio del debate nacional sobre la autonomía de las autoridades electorales y el equilibrio de poderes en México.

De cara a los próximos procesos electorales, la confianza en el INE y en sus decisiones será un factor determinante para la legitimidad de los comicios.