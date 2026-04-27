Armenta descartó que el convenio para cobrar el predial de Puebla capital viole la autonomía

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, descartó que el convenio autorizado por el Cabildo de Puebla para que el estado cobre el predial de la capital viole la autonomía del municipio.

En conferencia de prensa, dijo que tampoco se trata de algo inconstitucional, sino de un acuerdo de eficiencia administrativa.

Indicó que también se prevé aumentar la recaudación de recursos propios, pues los estados y municipios dependen de transferencias federales.