Christian Ceballos Garduño asume presidencia provisional del órgano electoral de Puebla 

Jorge Barrientos

La consejera electoral Christian Mariana Ceballos Garduño fue elegida por unanimidad como presidenta provisional del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla, luego de la designación de Blanca Yassahara Cruz García como consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante la sesión correspondiente, integrantes del órgano electoral respaldaron de manera unánime la propuesta para que Ceballos Garduño encabece de forma provisional los trabajos del instituto, mientras se define la nueva titularidad del organismo local.

De acuerdo con su trayectoria profesional, Christian Mariana Ceballos Garduño cuenta con más de 15 años de experiencia en materia electoral, tanto en órganos locales como federales.

Es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, además de contar con una Maestría en Derecho Civil y Mercantil por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), una Maestría en Derecho Electoral y una Especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En el ámbito profesional, se ha desempeñado como jefa de Departamento adscrita a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Puebla entre noviembre de 2015 y agosto de 2017. Posteriormente ocupó el cargo de vocal secretaria distrital del INE en Centro, Tabasco, de septiembre de 2017 a agosto de 2019.

Más adelante fue encargada del despacho de la Vocalía Ejecutiva Distrital del INE en Comalcalco, Tabasco, entre septiembre y noviembre de 2019. Después retomó funciones como vocal secretaria distrital en Centro, Tabasco, de diciembre de 2019 a enero de 2020.

También fungió como vocal secretaria local del INE en Culiacán, Sinaloa, de enero de 2020 a marzo de 2023, y posteriormente asumió la misma responsabilidad en Xalapa, Veracruz, cargo que desempeñaba hasta la fecha de su designación.

Tras su nombramiento, consejeros electorales y representantes de partidos políticos reconocieron el trabajo de Blanca Yassahara Cruz García al frente del organismo y expresaron felicitaciones a Christian Mariana Ceballos Garduño por asumir la presidencia provisional del IEE Puebla.